母親節檔期前衝一波 麗晶精品春饗購物節3月12日開打

百貨母親節檔期前，春季購物節先開打，麗晶精品3月12日至23日，麗晶精品推出「SPRING春饗」購物節，單日消費滿禮門檻2萬元至50萬元，贈品包括面膜、香檳茶、azie爐烤肋眼牛排雙人券、BVLGARI香水禮盒以及STEFANO RICCI真絲口袋絲巾等，消費百萬再加碼贈KITON波浪領帶。

在銀行合作方面，台新銀行消費滿3萬元，可獲贈限量SISLEY 4件組，滿30萬元可兌換20吋春漾漫旅鋁框行李箱。

星展、聯邦、滙豐、永豐銀行及美國運通也推出一系列滿額回饋。美國運通黑卡會員全館消費可再享三倍「會員酬賓」積分回饋、白金卡會員消費可享二倍積分回饋、消費滿百萬還有加碼好禮。

除了高檔精品，美味星級料理外，來自紐約的千層蛋糕LADY M推出限定的茉莉金桔千層蛋糕，每口都吃得出清新的茉莉花香與金桔迷人的酸甜所帶來的優雅滋味。

Pierre Hermes推出多種異國風味的荔枝芒果椰香磅蛋糕，椰子的清香與太妃糖的甜美相得益彰，搭配乾芒果和荔枝的清新果香，再輔以濃郁的椰子榛果香氣，層次豐富。

迎接白色情人節，台灣經典餅店舊振南推出囍事好緣-經典緣禮盒買十送一；JEAN PAUL HEVIN推出適合白色情人節的春漾愛戀夾心可可9入禮盒。