快時尚衝擊傳統品牌 班尼頓、SISLEY退出台灣

義大利服飾品牌班尼頓、SISLEY傳出全面退出台灣的消息，並於全台門市展開清倉特賣，部分商品折扣低至2折。

根據日曜天地Outlet官方粉絲專頁公告，班尼頓與SISLEY即日起至3月31日舉辦「ByeBye SALE」，全館商品全面出清，折扣最低至2折。此外，班尼頓台灣官網已悄然下架，目前亞洲區僅剩南韓及印度官網仍可正常運作，進一步證實了撤台的消息。

班尼頓集團成立於1965年，總部位於義大利，以其大膽的色彩運用與時尚設計聞名全球。2007年，班尼頓正式進軍台灣市場，旗下品牌包括United Colors of Benetton與SISLEY，全盛時期在全台開設超過50間專櫃與直營門市，提供男女裝、童裝及Outlet商品。其中，SISLEY以丹寧風格起家，1974年併入班尼頓集團，憑藉獨特剪裁與潮流設計，深受年輕族群喜愛，在台灣累積了穩定的消費客群。

據指出，2023年班尼頓集團虧損高達約2.3億歐元，總債務逾4.6億歐元，營運壓力沉重，此外，近年來台灣服飾市場競爭日趨激烈，國際快時尚品牌如ZARA、UNIQLO、H&M等大舉進軍，加上消費者購物習慣逐漸轉向線上平台，使得班尼頓等傳統品牌面臨嚴峻挑戰，最終撤出台灣市場。

2024年3月，班尼頓曾於台北101打造「班尼頓奇幻花園」限定概念店，並邀請新生代演員宋柏緯、李沐站台，然而仍不擋品牌頹勢，最終仍決定退出台灣市場。

目前，Benetton在台灣的營運據點包括微風信義、華泰名品城等，但這些據點將在本月底前陸續結束營業。