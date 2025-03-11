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新創熱食販賣機業者CraveBot 完成種子輪200萬美元募資

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

新創業者Crave Robotics熱食自動販賣機製造商CraveBot宣布完成種子輪的200萬美元（約新台幣6,578萬元）募資。Crave Robotics是熱食解決方案供應商，目標是在3分鐘內提供即食智慧販賣機餐點。Crave Robotics的核心市場為美國飯店業，特別是連鎖品牌飯店與大學校園。

CraveBot由Botrista Technology創辦人Paul Chen領導的團隊打造，團隊擁有豐富的食品自動化營運經驗。

CraveBot的一站式解決方案可全天候供應早餐、點心、甜點及正餐，所有食品皆以冷凍形式儲存於自動販賣機，並透過團隊的冷鏈物流網絡進行補貨。Botrista Technology以自行研發的自動化系統整合技術，提供完整的自動化飲料解決方案為主，去年完成C輪募資，領投股東為菲律賓的JFC集團（Jollibee Foods Corporation，快樂蜂）。

新的CraveBot主打全天候可以提供熱食，主打飯店與大學校園市場，住客無需離開飯店即可享受美味餐點。大學則能夠為學生提供營養均衡且便捷的餐點，特別是在餐廳關閉後或深夜時段，滿足學生的飲食需求。

CraveBot種子輪投資股東包括台灣的SparkLabs Taiwan、美國的500 Startups和 Onus Global Fulfillment Solution、日本Sanpu Travel（三普旅遊集團），涵蓋供應鏈、加速器、資本、旅遊及飯店業集團。Crave Robotics執行長Paul Chen表示，資金將推動Beta測試點，滿足目標場域客戶的需求。

SparkLabs Taiwan共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示，看好CraveBot重新定義熱食配送模式，SparkLabs Taiwan也支持創新解決方案；日本Sanpu Travel也看好CraveBot代表的食品便利化的未來，美國市場正在接受熱食自動販賣機，它能在不到3分鐘內提供高品質熱食。無論是商務人士在晨間匆忙會議前快速享用早餐，或是深夜需要一份熱騰騰的餐點，這種便利性與速度是改變市場的關鍵。

募資 日本 美國

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