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台塑企業響應 ESG 種下綠色未來 助力打造韌性都市林

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
桃園市府蘇俊賓副市長(右4)與台塑、南亞、台化、南亞科、華亞汽電攜手植樹愛地球。台塑企業／提供
桃園市府蘇俊賓副市長(右4)與台塑、南亞、台化、南亞科、華亞汽電攜手植樹愛地球。台塑企業／提供

台塑企業積極響應植樹節及ESG永續發展目標，於11日上午由台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及南亞科（2408）公司，在華亞科技園區籃球場旁的公園，攜手桃園市政府、龜山區公所及華亞園區企業夥伴，共同辦理「百業共植，木集未來」植樹活動，打造綠色永續環境。

在植樹儀式上，桃園市副市長蘇俊賓、龜山區公所區長張嘉平、華亞園區服務中心總經理劉耀文以及21家企業代表，共同在象徵無限可能的「∞」植樹區，種下當地原生種植物-流蘇樹，象徵政府與產業攜手共創永續未來，而周圍則由企業代表齊心種植園區代表花卉-杜鵑，寓意企業與社會共同打造園區綠意盎然的環境。

華亞科技園區係於1994年由南亞公司依都市計畫法申請開發，全區總面積158公頃，開發完成後工業用地陸續出售予艾司摩爾、廣達電腦（2382）等科技廠商進駐設廠，而道路、公園、廣場等公共設施用地則由台塑、南亞及台化公司保留，並成立華亞園區管理顧問公司（即華亞園區服務中心），協助公共設施管理維護及提供園區廠商服務等工作，截至目前，區內已進駐108家企業，員工人數超過3萬人，年產值已達6,000億元，成為台灣重要科技產業重鎮。

在園區服務中心細心照料下，綠意盎然的公園及多變的景觀設計，使得華亞園區有最美麗的科技園區之稱，身為園區一份子的台塑、南亞及台化公司，本於推動綠色永續與環境保護的初衷，期望藉由此次植樹節活動，攜手桃園市政府、龜山區公所及園區廠商，以實際行動支持「韌性都市林」計畫，助力華亞科技園區成為台灣第一個結合科技與生態的示範園區。

未來，台塑企業將持續深化與桃園市政府、園區企業夥伴及在地社區的合作，透過生態調查、規劃種植多層次原生樹種及辦理環境教育行動，打造園區自然循環的生態系統，形塑屬於華亞科技園區的韌性都市林，提升城市的綠覆率與生態價值，共同種下永續的生態林。

南亞科 台塑 生態

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