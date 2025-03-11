不再被炸雞耽誤 三商餐飲旗下披薩入選亞太最佳披薩

不再只是「被炸雞耽誤」！三商餐飲集團（7705）旗下披薩品牌「BANCO窯烤Pizza自製生麵」走出自己的路，在日本東京的頒獎典禮上，入選2025年亞太地區最佳披薩餐廳（Best Pizzerias in Asia-Pacific 2025）殊榮，成功躋身權威披薩評鑑指南「50 TOP PIZZA」的榮譽榜單。

在會場接近半數都為義大利主廚的氛圍下，這也是首位台灣人主廚的本土披薩品牌進入亞太地區前TOP 50。

「50 TOP PIZZA」是什麼來頭？在披薩的故鄉義大利，披薩不僅是美食，更是深植人心的文化與生活態度。而「50 Top Pizza」正是這項文化中極具代表性的全球性披薩評鑑指南，堪稱披薩界的權威指標。每年，「50 Top Pizza」都會嚴格評選出義大利及全球各地的頂尖披薩餐廳，其專業性與影響力早已深植全球披薩產業。這份指南，無疑是全球饕客尋覓披薩餐廳的可靠依據。

「50 Top Pizza」的評審們以匿名顧客的身分，親自走訪各家餐廳。評選核心聚焦於餐廳的整體體驗。從得獎餐廳的特色中不難發現，評審們追求的是全方位的用餐體驗：披薩餅皮本身的構造、餐點食材品質，服務人員的態度，氛圍營造，裝潢設計感，乃至於酒水搭配（提供優質酒單的店家將獲得加分）等，都是重要的評分標準。這與其他知名的餐飲評鑑指南有異曲同工之妙。

「50 Top Pizza」的評審團隊，足跡遍及全球，嚐遍無數披薩，只為精選出能提供顧客最棒整體用餐體驗的披薩餐廳。

此次入選的「BANCO窯烤Pizza自製生麵」主廚劉文鈞，曾以鳳梨為食材，在義大利勇奪創意披薩世界第三名。他興奮地表示，這次獲獎實屬驚喜。畢竟，若論知名度，BANCO遠不及集團本身的速食連鎖品牌「拿坡里披薩」；另外，與台灣眾多經驗豐富的南義披薩職人相比，BANCO還有許多學習與進步的空間。

更特別的是，BANCO的核心團隊成員來自各方領域，有貝果師傅、漢堡店長、中餐領班，也有擅長日式洋食、義大利麵、迴轉壽司的各界好手，但卻沒有一位具備正統披薩店的經驗。在沒有前例可循下，所有成員相互摸索學習，克服不同程度的營運課題，共同打造出有自己風格的披薩。尤其在餐飲業面臨嚴峻缺工挑戰的當下，要維持日常營運並維護顧客服務已是團隊的每日課題，此次入選「Best Pizzerias in Asia-Pacific 2025」，對團隊而言是莫大的肯定與鼓舞。