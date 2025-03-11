捷迅 EPS 6.11元、配發現金股利4.5元 現金殖利率達5.7%

國際貨攬業者捷迅（2643）11日董事會後公告113年每股盈餘（EPS）6.11元，配發現金股利4.5元，以今天的平盤價格78.5元計算，現金殖利率5.7%。

捷迅合併營收52.59億元，年增26.19%，空運占比79.62%、海運占比11.94%、其他8.44%，稅後純益2.13億元，年減8.9%，主要是市場在下半年明顯復甦，然後各種專案集中在下半年執行。

除了去年營運表現優於預期，更連續創下今年一、二月營收年成長60.35%及102.60%的卓越成績，二月營收更是創下歷年新高。

捷迅表示，業績成長並非短期受關稅貿易戰及國際經貿問題影響下的出貨潮，而是各項營運項目及國內外各據點的同仁陸續斬獲新生意，因長期得到舊有客戶的肯定支持下穩定續約合作，加上去年多項海外布局及東南亞拓點、併購等綜合效應所成就這番成績。今年持續推動更多元物流的服務，陸續獲得AI伺服器、電動車、電競遊戲、網通及消費型電子、電商、冷鏈物流等不同領域的客戶族群訂單，看望今年公司營運狀況將會是如同一、二月業績表現呈現穩定性成長。

捷迅經營團隊因持續掌握政經動態、國際局勢變化、緊密了解客戶需求，所以每年設定集團發展的方向，較不易受近期關稅疑慮等不明朗狀況下所影響，反而是穩健配合客戶的海外拓展的腳步而調整，除因應地緣政治、經濟、貿易等因素下所造成的改變，滿足客戶受局勢影響的空、海運或是物流倉及報關或其他整合型多元整合運送方案。

捷迅擁有超過40逾年豐富的國際物流經驗，自中美貿易1.0開始協助客戶遷廠，藉由觀察全球貿易的變化，陸續於112年2月完成印度清奈設立子公司，隨後於113年第2季完成併購西雅圖子公司，為配合客戶移廠需求，於同年第3季設立越南子公司；也將於今年第2季季未完成美國德州達拉斯機場內的保稅物流倉設立。捷迅長期為客戶提供安心且值得信賴的全方位物流規劃，持續給予靈活專業彈性及專屬的客製化解決方案，不但降低供應鏈成本及提升高效能等多元服務，也因在當地擁有豐富的關務處理程序經驗，幫客戶克服關務上繁瑣手續，永遠為客戶預先設想並為客戶提前排除困難。

展望114年，全球因面臨美國多項加徵關稅等不確定政策干擾下，可能帶來美國經濟停滯性通膨，進而影響大宗物資於國際間運送量能的減少及趨緩，終端客戶因消費能力縮減下，使得買方市場採取較為保守的下單方式，以便觀望未來的經貿走勢及改變。而捷迅秉持在貨運承攪業立足逾40年的高度服務熱忱精神，以堅定的團隊合作默契、客製化的系統規劃、完整的全球網絡、挑戰成長的企業文化，搭配累積為許多國際知名廠商服務的經驗，樂觀看待公司未來發展，並持續聚集追求營運成長的目標。