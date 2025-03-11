強強聯手！德瑞克衛浴攜手國際名家羅耕甫 建築界矚目

強強聯手。深耕台灣逾一甲子的衛浴精品「德瑞克衛浴」，看準高雄、屏東近年在城市建設與高級住宅市場的蓬勃發展潛力，力邀屢獲全球知名建築大獎的設計名師羅耕甫操刀打造旗艦店，預定3月13日在高雄亞洲新灣區正式揭幕啟用。

上市建商高層表示，德瑞克精品衛浴近年快速崛起，品牌知名度與市場占有率節節上升，羅耕甫更是建築界響叮噹的設計名師，多家上市建商都與羅耕甫合作，如今雙方「強強聯手」，為房地產市場注入新活力。

德瑞克總經理周孫翁說，開幕典禮盛況空前，品牌代言人張鈞甯、建築設計大師羅耕甫以及德瑞克衛浴高階經營層均親自出席。現場更邀集國城集團總裁洪平森、台灣省不動產開發公會理事長吳國寶、高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷、大高雄公會理事長洪光佐、屏東縣公會理事長王明山、中華民國建築產業發展協會理事長詹雅喨等多位房地產菁英，與高屏地區建設公司代表，共同見證這場衛浴界的盛事。

周孫翁指出，德瑞克衛浴向來以「頂級空間品味」為指標，不僅注重展示空間的質感，更從規劃之初仔細考量軟硬體各項細節，務求讓來賓從踏入旗艦店的那一刻起，就能感受到生活與美感融合、賓至如歸的尊榮體驗。

為打造符合旗艦等級的展示空間，德瑞克衛浴特別禮聘多次榮獲全球知名建築大獎的羅耕甫大師主持設計旗艦店，以時光堆疊，成就堪稱「點瓷成金」的藝術傑作。

羅耕甫表示，現場以「窯爐」為設計手法，將無機礦物砂、釉燒瓷片等窯燒原料，透過物理環境與光影變化，呈現反璞歸真、涼爽宜人的典雅空間。

德瑞克衛浴以「Sense & Space」衛浴美學開發多樣高科技衛浴產品享譽業界，Smart系列智慧馬桶，憑藉腳觸感應技術、指紋智慧辨識與時尚霧銀飾蓋等多項科技創舉，持續引領衛浴潮流。該系列產品更順勢成為眾多高級住宅打造「淨未來」衛浴空間的首選配備，以師法德系工藝的精密謹慎與獨特美學，引進嶄新的衛浴生活願景，為消費者創造既實用又優雅的「德」式美學衛浴空間。

周孫翁說，高雄旗艦店籌備多年，不僅是展示空間，更代表德瑞克衛浴對南台灣市場的重視與承諾。未來在新一代團隊的帶領下，將以更貼近市場需求的營運策略，深耕高屏地區。