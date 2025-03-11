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港務公司擴大徵才今年調薪後上看58K 起 報名至3月12日截止

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

港務公司將擴大招募，招考甄試類科涵蓋多個領域，包括行政類、業務類、工程類及資訊類等職位，期望各專業領域具熱忱的優秀人才，此次招考本次招考薪資最高56K，並將於2025年度調漲3%，起薪上看58K，共計招募228名職缺，採線上報名。

港務公司致力於推動港口現代化與國際化發展，並不斷提升港口運輸效率及服務品質。身為一個持續創新並永續發展的國家企業，港務公司將人才視為最重要的資產，並提供穩定的工作與多元化的成長機會。

港務公司此次招考薪資最高56K，並將於2025年度調漲3%，起薪上看58K；除優渥薪資，港務公司更訂有完善的福利制度，並提供績效獎金、完整培訓機制及晉升管道，讓公司員工能具穩健發展機會，長遠規劃職涯

港務公司本次擴大招考228名職缺，採線上報名，提供更多優秀人才加入國營體系的機會；報名已進入倒數階段，考生須於3月12日（星期三）17時前完成報名，逾期不予受理。

職涯 薪資

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