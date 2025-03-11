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藍天財報／去年 EPS 達3.02元 擬發現金股利2.5元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

藍天（2362）公告2024年度財報，第4季單季合併營業收入73.41億元，季增3%、年增9%；營業利益6.36億元，季增19%、年增48%。全年合併營業收入265.8億元，為上市以來次高；營業利益21.83億元，年增26%；稅後淨利17.7億元，年增67%，三率三升達標，每股純益（EPS）為3.02元。董事會通過每股配發現金2.5元，盈餘配發率8成3，每股淨值76元。

藍天筆電事業2024年第4季受惠季節性需求，帶動營收優異表現，單季營收65.3億元，季增3%、年增9%，藍海機種出貨量比重持續攀升達7成，營業利益3.56億元，為近11季新高。

2024年全球筆電市場呈溫和增長，根據市場研究機構數據，全球全年出貨量約1.74億台，年增3.9%。藍天持續優化產品組合，為百位通路商提供具競爭力的產品策略，以穩固利基市場，實現價量增長與市占率提升目標，在亞太與歐洲市場的雙位數成長帶動下，全年出貨達190萬台，年增13%；營收達235億元，年增10%，連兩年達成雙位數成長目標，再登筆電營收歷史新高；全年營業利益11.7億元，年增30%，完美達成三率三升目標。

展望2025年，藍天表示，隨著眾所矚目的NV新平台RTX5系列將於首季上市，提供更高效能且更優惠價格，促進汰舊換新及AI PC應用需求推動，加上WIN 10於年底停止支援服務等因素激勵，預期將引爆2025年的換機潮。

藍天與百位通路商客戶及供應商共同攜手應變，並加大力度擴展新興市場、深耕歐洲市場、喜迎日本復甦，持續針對不同區域或國家客製化具市場競爭力的產品。

在中國大陸通路事業方面，百腦匯事業群重點布局電競與AI領域，雙輪驅動持續引人流；群光百貨廣場逆風前行，去年第4季營運回升、獲利大幅改善，未來待政策助力增添消費活力，帶動業績增長。

此外，藍天重要轉投資項目「台北雙星」於2022年開工，總投資額達606億元，藍天預計，整體項目預計將於2027年底完工，結合五星級國際酒店、頂奢商場、無邊際觀景台、城市美術展覽館等高端設施，預計將吸引大量國內外旅客與高端消費族群。

營收 筆電

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