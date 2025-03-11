台塑新智能啟動校園招募計畫 將招募新能源五大類人才

台塑新智能積極拓展新能源產業版圖，從台灣布局至海外，持續深化「節能、儲能、新能源、循環再利用」四大核心領域，並廣納研發、管理、工程、廠務、業務五類關鍵人才。隨著新能源市場需求飆升，2025年專業人才供不應求，台塑新智能3月起展開台大、清大、成大等15所校園徵才，延攬優秀學子加入新能源產業。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，面對全球產業趨勢瞬息萬變，若僅止於努力轉型已不足以應付挑戰，只有勇於變革才能創造卓越成就。新能源產業本質就是突破與創新，雖然競爭激烈，但也提供了前所未有的成長機會，願意與台塑新智能共同擁抱變革的夥伴，將能站上全球能源轉型浪潮的最前線。

王瑞瑜指出，年輕世代最大優勢是靈活思維與無畏挑戰的精神，台塑新智能除了電芯模組技術，也研發下一代全固態電池，推動電池回收循環經濟，完整打造「研發、生產、回收」產業鏈，這種多元發展為新世代人才提供更寬廣的發揮舞台。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，台塑新智能也在綠色永續領域持續突破，例如公司投資的微藻技術從碳捕捉、廢水處理、農漁業應用，快速進展至SAF（永續航空燃油）開發，展現環境科研實力，並配合快速決策、果斷執行，在全球新能源市場占據先機，體現台塑新智能一貫精神：發展新能源產業要快、要堅定、要不計代價。

台塑企業連年獲選為幸福企業，員工平均年薪超過百萬元，2024年調薪3%，創下連續15年調薪紀錄。長期打造友善職場環境，今年推出彈性育嬰停薪留職方案，享有投保薪資80%，支持員工在職涯與家庭間取得平衡。

台塑新智能在台塑企業領軍下，將參與全台15場校園徵才博覽會，包含台大、政大、成大、清大、陽明交大、中央、中正、中山、中興、台北大學、台科、北科、雲科，以及台塑企業創辦的明志科大與長庚科大。學生將可與主管面對面了解職缺內容與企業發展方向，親身感受新能源產業的無限可能。