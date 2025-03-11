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六都暨新竹329檔期爆逾8200億元史上次高 三縣市淪「金龍重災區」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據591新建案統計今年六都、新竹329檔期推案量，整體總銷金額8,223.2億元、創下歷年次高，較去年同期微幅成長5%，但進場個數約346件，年減直逼一成。591新建案提供
據591新建案統計今年六都、新竹329檔期推案量，整體總銷金額8,223.2億元、創下歷年次高，較去年同期微幅成長5%，但進場個數約346件，年減直逼一成。591新建案提供

據591新建案統計今年六都、新竹329檔期推案量，整體總銷金額8,223.2億元、創下歷年次高，較去年同期微幅成長5%，但進場個數約346件，年減直逼一成。

各縣市強弱有別，像新竹、台南、高雄更淪為「金龍重災區」，新案供給均大幅衰退，反而是雙北在指標個案和高房價支撐下，總銷仍繳出逾2至3成增幅，為本次增添不少看點。

數字科技（5287）旗下591新建案分析，今年329檔期可用一言難盡來形容，一方面建商持續推案，總銷金額持續創歷史次高，但消費者願不願意買單，卻沒人說得準。

591新建案指出，尤其當前房市受政策影響、高房價等因素，部分地區來客量寥寥可數，雙方也從「你儂我儂」變成「最熟悉的陌生人」，再加上近期全球掀起關稅戰、政府房市政策未鬆手等疑慮，都為市場後續投下不少變數。

觀察各縣市，本次雙北市表現不俗，又以北市總銷金額近2,000億元居六都之冠，主因台北市依靠都更、廠辦案大進補，包含在松山、南港及北投等區均有逾百億元量體公開。

以松山區來說，除了有總銷突破300億元的西華飯店重建案，亦有走小宅風格，如科達建設推出的「科達大巨蛋案」，據悉該案共規劃255戶，整體總銷約百億元。

另外在南港區更有備受矚目的「南港調車場案」，整體推案量直逼2千億，年增直逼4成，雙雙位居七都之首。

台中今年量體看似與去年相較變化不大，但實際上在投資買盤退場後，自住客出手更加謹慎，多數地區業者只能頂著寒風苦苦支撐。

南二都本次329檔期明顯還沒走出「金龍海嘯」的陰霾，像台南市因銷況回歸基本面，建商布局保守。

至於高雄雖然有建設利多加持，但由於先前房市過熱，加上這波打炒房使買氣驟降，當前不只建商觀望，代銷業者接案也轉趨謹慎，並以消化手中現有案量為主。

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