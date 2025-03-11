七都329檔期衝8223億！這3縣市卻淪「金龍重災區」

根據591新建案統計今年六都、新竹329檔期推案量，總銷金額達8223.2億元，年增5%，創下歷年次高，但進場個數約346件，年減約一成。各縣市強弱有別，像新竹、台南、高雄更淪為「金龍重災區」，新案供給均大幅衰退，反而是雙北在指標個案和高房價支撐下，總銷仍繳出逾20~30％增幅，增添不少看點。

591新建案分析，今年329檔期可用一言難盡來形容，一方面建商持續推案，總銷金額持續創高，但消費者願不願意買單，卻沒人說得準，尤其當前受政策未明、高房價等因素，部分地區來客量寥寥可數，雙方也從「你儂我儂」變成「最熟悉的陌生人」，再加上近期台積電（2330）赴美投資、政府未鬆手打炒房等疑慮，都為市場後續投下不少變數。

觀察各縣市，雙北地區表現不俗，像台北市就依靠都更、廠辦案大進補，包含在松山、南港及北投等區均有逾百億元量體公開，以松山區來說，除了有總銷突破300億元的西華飯店重建案，亦有走小宅風格，由科達建設推出的「科達大巨蛋案」，據悉該案共規劃255戶，整體總銷約百億元。另外在南港區更有備受矚目的「南港調車場案」，整體推案量直逼2千億，年增約四成，雙雙位居七都之首。

新北市近年受惠蛋黃區外溢效應帶動，加上龐大購屋需求撐腰，即便市場壟罩在空頭氛圍下，建商仍像猛虎出閘一樣湧進市場，特別是在距北市一橋之隔或軌道沿線等區域，仍能迎來一波小陽春。像這次新北個案數最多的林口區，一口氣有11筆個案登場，量體突破200億元，新市鎮部分個案開價更已上看7、8字頭，隨著人口湧進，未來還機會持續走高。

雙外外的其餘縣市表現平平，桃園市量體雖小幅成長，A7等地均有百億量體釋出，然而受大環境影響，買方猶豫期拉長，僅部分低總價產品能順利去化，想迎接春暖花開可得再等等。

新竹則是冷到不行，由於本次多為小型個案，且部分建商持續觀望，不僅個案數衰退，總銷金額更是大減逾五成，較具規模的僅有富宇建設在新竹市東區推出、總銷約58億元的都更案。

台中今年量體看似與去年相較變化不大，但實際上在投資買盤退場後，自住客出手更加謹慎，多數地區業者只能頂著寒風苦苦支撐，反觀北屯區的14期重劃、機捷特區市場表現仍是老神在在，像後者在與蛋黃區比價效應下，即便短短幾年成交單價從2字頭飆升到5字頭，依舊能吸引市區買方青睞，案場來人更繳出每周平均10組左右水準，遠高於近期平均。

南二都此次329檔期明顯還沒走出金龍海嘯的陰霾，像台南市因銷況回歸基本面，建商布局保守，僅在東區平實、虎尾寮等地有中小型個案公開，整體總銷銳減4成多。