人來了！高雄台積電區租屋量翻倍 最愛這種房

台積電（2330）高雄F22廠日前已正式掛上「tsmc」公司標誌，第2季將進入投片量產，台灣房屋集團表示，隨著就業人才陸續到位，廠區周邊租屋需求也升溫，統計實價資料，楠梓、橋頭、左營、仁武2024年住宅租賃件數全部攀升。

其中需求最熱的是左營及楠梓區，尤其台積電設廠所在地楠梓區，一年之間租屋需求從不到700件，飆破至1,237件，年增563件，增幅近一倍。

橋頭區2024年租屋件數也有318件，雖不及楠梓及左營區，但年增率達122%，表現翻倍成長。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄台積電去年開始招募人力，加上P1廠區已裝機進行試產，科技人才陸續到位，帶動市場租屋需求升溫。

左營區為距離台積電廠區最近的蛋黃市區，生活、娛樂機能便利成熟，原本就擁有豐沛的租屋需求，科技產業人力進駐，再為租屋市場錦上添花。

楠梓除了在地科技園區上班族，還有大學生租屋需求，因距離廠區最近，生活機能頗佳，亦有捷運，租屋行情比左營市區及以新屋為主的橋頭親民，對短期派駐或暫無購屋需求的台積族、供應鏈廠商有租屋吸引力，需求增加明顯。

橋頭區近年新建案供給熱絡，尤以橋頭新市鎮全區為新屋，磁吸不少租屋族目光。

李家妮指出，近年受台積電效應帶動高雄房價高漲，加上限貸令影響貸款門檻增高，購屋族暫以租代買先求有個家，也讓熱區租屋族比例增加，若非委託不動產業者代租的案件，政府沒有規範強制登錄，因此市場實際租屋需求表現，預料比檯面上更多。

另外觀察台積電四大概念區，2024年最熱門的租屋房型，以整層住宅最受租屋族青睞，其次為分租套房。

台灣房屋美術青海加盟店店東洪誌隆表示，台積電客群租屋首重通勤便利，離廠區通勤10~15分鐘以內佳，再來考量吃喝採買機能與屋齡屋況，客群多偏好屋齡5~10年左右2房大樓，如有家庭成員同住，則會以3房為主。

熱門商圈包括像是左營高鐵、楠梓後勁、右昌、德民等商圈，以楠梓新2房不含車位，月租金約在2萬~2.2萬左右，5~10年中古2房月租則約1.7萬~1.8萬元，3房則要2.3萬~2.5萬元左右。