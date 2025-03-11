329檔七都346案登場 兩縣市淪「金龍重災區」

591新建案統計指出，七都今年329檔期推案整體總銷金額達8,223億元，創下史上第二高，較去年微幅同期成長5%，不過進場個數約346案，較去年減少近1成。

觀察各縣市，推案熱度相差極大，雙北在指標個案和高房價支撐下，總銷繳出2至3成增幅，新竹、台南則淪為「金龍重災區」，新案供給大幅衰退，新竹總銷腰斬大減5成，台南年減逾4成。

591新建案分析，今年329檔期建商持續推案，總銷金額持續創高，但消費者是否買單，沒人說得準。目前不少地區來客寥寥可數，加上近期台積電（2330）赴美投資、政府未鬆手打炒房，為市場後續投下不少變數。

今年雙北地區表現不俗，台北市在松山、南港及北投等區均有逾百億元量體公開，以松山區來說，除了有總銷突破300億元的西華飯店重建案，亦有走小宅風格，由科達建設推出的「科達大巨蛋案」。

另外在南港區更有備受矚目的「南港調車場案」，整體推案量直逼2千億，年增直逼4成，雙雙位居七都之首。

新北市近年受惠蛋黃區外溢效應帶動，加上龐大購屋需求撐腰，即便市場壟罩在空頭氛圍下，建商仍像猛虎出閘一樣湧進市場，特別是在距北市一橋之隔或軌道沿線等區域，仍能迎來一波小陽春。

今年檔期新北個案數最多的林口區，一口氣有11個案登場，量體突破200億元，新市鎮部分個案開價更已上看7、8字頭，隨著人口湧進，未來還機會持續走高。

出了雙北地區，其餘縣市表現平平，桃園市量體雖小幅成長，A7等地均有百億量體釋出，然而受大環境影響，買方猶豫期拉長，僅部分低總價產品能順利去化，想迎接春暖花開可得再等等。

新竹則是冷到不行，由於本次多為小型個案，且部分建商持續觀望，不僅個案數衰退，總銷金額更是大減逾5成，較具規模的僅有富宇建設在新竹市東區推出、總銷約58億元的都更案。

台中今年量體看似與去年相較變化不大，實際上在投資買盤退場後，自住客出手更加謹慎，多數地區業者只能頂著寒風苦苦支撐。

南二都本次329檔期明顯還沒走出金龍海嘯的陰霾，台南市因銷況回歸基本面，建商布局保守，僅在東區平實、虎尾寮等地有中小型個案公開，整體總銷銳減4成多。