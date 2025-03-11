榮剛營收／2月9.93億元 航太、能源、軍工產業成長動能持續

榮剛（5009）2月自結合併營收9.93億元，較去(2024)年同期成長 0.53%，較1月成長3.59%，累計前兩個月合併營收達 19.52 億元。

榮剛表示，雖然1至2月工作天數較少，整體營收表現符合預期，對未來前景仍保有審慎樂觀看法。航太產業持續保持強勁成長動能，全球飛機需求穩健，波音於2024年底重啟737Max生產線，並計劃逐步將產能提升至每月 56 架，進一步推升航太材料需求。為搶占市場契機，公司已積極擴充產能，新增五台Var設備，預計於2026年第1季量產，進一步強化生產效能與市場競爭力。在能源領域，雖然風力與太陽能等綠能發電持續發展，但因儲能技術仍待突破，傳統油氣與核能的穩定供應與設備維護仍不可或缺。隨著全球能源轉型進程加速，市場對傳統能源高效運作的需求回溫，公司看好相關需求成長。此外歐洲提高軍備預算，帶動軍工產業需求成長，公司仍看好軍工市場長期發展潛力。

工具鋼方面，受景氣循環影響，目前尚未出現顯著反彈。但隨著烏俄戰爭接近停戰，烏克蘭戰後重建計劃將聚焦於房地產、運輸、能源及工業領域，預期相關建築與基礎設施投資將直接帶動鋼鐵需求，鋼鐵產業景氣有望觸底回升，帶動市場逐步回暖。公司將持續關注全球市場變化，靈活應對產業趨勢。