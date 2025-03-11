華航董事長 高星潢真除

中華航空前董事長謝世謙一月心肌梗塞猝逝，由總經理高星潢代理董事長職務。華航昨召開董事會，通過新任董事長由代理董事長高星潢真除，台灣虎航董事長陳漢銘擔任總經理。華航表示，新的管理團隊將為華航開創嶄新氣象，穩健布局客貨運航網，邁向更高里程碑。

華航指出，高星潢畢業於成功大學交通管理學系，在華航服務近四十年，從基層做起，並成為華航第一期自訓機師。二○○三年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，二○二一年接任總經理，二○二四年帶領華航攀上六十五年來營運高峰。

陳漢銘 接任總經理

陳漢銘為英國伯明罕城市大學企業管理碩士及英國普利茅斯大學建築系榮譽學士，二○二○年出任華航關係企業台灣虎航董事長，擦亮台灣航空業的新世代品牌。

華航新總座由台虎董事長陳漢銘陞任，這項人事案雖遭華航企工質疑是空降酬庸，但其實細數陳在華航集團的努力與成績，府黨高層提出這個人選並不令人意外。

據了解，陳漢銘雖非航空業基層出身，但是深知自己弱點，在華航擔任董事期間低調學習航空機務等相關知識。轉赴台虎擔任董事長的時候，遭逢疫情衝擊，但他帶進個人資源，創造台虎在台灣航空業的新創舉，例如發行ＮＦＴ、在機棚舉辦音樂會，把鹹酥雞、米其林綠星端上機等，更在疫情期間自費學開飛機。據悉，他的這些努力還讓星宇董事長張國煒相當讚許。

疫情解封後，陳漢銘帶領台虎快速從谷底翻身，讓台虎股票成功上市，去年營收及獲利均創新高，更在航線布局上掌握國人旅遊趨勢，布局日本航線，不僅在股價上成為航空王，航網也成為日本王。