誠邑築攜手荷蘭 MVRDV 台中崇德路首座國際級建築將現身

台中崇德路亮點不斷！除了匯聚美食餐廳、捷運商圈、百貨名店等時尚焦點，在崇德路、漢口路交叉口的「德成大樓」，近日出現一幅巨型公共藝術，一座座綠色島嶼躍然建築之上，為繁忙路口帶來綠意盎然的氣息，也打破了水泥叢林與真實自然的界限，引起往來的人車注目，甚至駐足拍照打卡。

據了解，這是誠邑築建設攜手享譽全球的荷蘭MVRDV建築師事務所共同打造。德成大樓是一棟屋齡已有35年的危老商辦，基地面積316坪，去年1月由誠邑築建設以每坪單價破180萬元、總價5.8億元高價購入。

誠邑築建設創辦人暨董事長沈瑞興，這次共砸了7位數「整棟包膜」，在車水馬龍的都市節奏中，要喚醒人們對「文明與環境共存」的再思考，並將未來的合作願景，以藝術形式先行呈現。

沈瑞興投入建築業至今超過30年，從營建工程到建築規畫的豐實歷練，是誠邑築建設立業的磐石。沈瑞興長年走訪世界各地，探索國際建築，他不斷思考：「如何透過建築的力量，以及共生環境的角度，為台灣城市帶來更令人嚮往、更宜居的生活價值。」

這次與MVRDV事務所合作，是一次專業建築人的共鳴，MVRDV長期致力於永續發展，致力透過創新的設計解決環境問題，並不斷的帶來驚喜；這與沈瑞興的理念不謀而合，也促成了這次理想合作的契機。

荷蘭建築團隊MVRDV事務所，憑藉前衛創新的設計理念、深入且務實的數據研究，在世界各地打造多座享譽國際的建築地標。自1992年以來，已經獲得238個國際獎項及提名，實現作品遍布47個國家，在建築創新設計力與國際合作執行力，都備受肯定。

2024年，沈瑞興帶領團隊至荷蘭見學MVRDV作品，其中「Valley 山谷社區」、「Depot美術館典藏庫」、「Markthal 鹿特丹市場」尤為深受感動。

在這些經典的建築設計中，蘊含著對環境的關懷、自然的尊重、以及創新的思維。「我想把這些帶回台灣！」沈瑞興感性的說，他相信建築不只是城市的一部份，應為環境種下長遠善意的影響力。

而此次巨型公共藝術，即是實踐理念的第一步「美化城市」的企業責任，讓自然與藝術成為城市的風景。

崇德大道串連舊城風華與發展新區，重大建設以此為軸線輻射，發展動能充沛。誠邑築建設座落正崇德路、漢口路角地的建築基地，靠近崇德文心捷運商圈，具備絕對地標實力。