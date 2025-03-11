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物流三強2月續寫佳績

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球海、空運市場變動激烈，國內三大物流業者續寫佳績。台驊控股昨（10）日公布2月合併營收達16.71億元，年增22.33%；捷迅（2643）2月營收繳出好成績達6.11億元，創下新高紀錄，年增102.6%；中菲行（5609）2月營收21.38億元，年增率34.3%。

三家公司累計前二月的營收表現也都很好，台驊累計前二月營收為38.32億元，年增率28.49%；中菲行累計前二月營收為44.36億元，年增27%；捷迅累計營收11.83億元，年增率79.72%。

台驊、中菲行都指出， 2月受到農曆春節假期後，工廠復工進度緩慢影響，且企業普遍於假期前提前出貨，短期內壓抑運輸需求，導致2月營收較1月下降；然而，相較去年同期，全球供應鏈出貨量還是較去年熱絡，推升營收、獲利較去年成長。

捷迅2月表現則相當出色，出現年、月雙增，主要是受惠於去年海內外布署有成，及各項產品服務增新生意及原客戶持續訂單成長發揮綜合效應。

對於海運市場變動激烈，台驊控股將持續優化全球物流網絡、提升數位化與智慧供應鏈應用，增強跨境運輸效率與靈活性。此外，也將透過多元化產品服務與策略性併購，擴展市場版圖。

法人分析，美國小額包裹800美元暫緩收稅，大量空運貨急著出貨到美國，各種包機需求再度出現，航空貨運市場2月中旬價、量全面回籠，電商貨需求依舊強勁，推升中菲行及捷迅營收向上攀升。

中菲行 捷迅 營收

延伸閱讀

台驊營收／2月16.71億元 年增22.33%

捷迅營收／2月6.1億元創新高、年增102% 航空貨運需求旺

陸2月物流業景氣指數49.3%

大連造船 駛進日高端船舶市場

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