運價低迷、貨量減少衝擊…貨櫃三雄 2月營收逆風

貨櫃前二月運價走低，衝擊營收表現。長榮海運昨（10）日公告2月合併營收342.33億元，月減18.97%，年增13.47%；累計前二月合併營收為764.81億元，較去年同期增加179.6億元，成長30.69%。

貨櫃海運前二月運價低迷，加上2月工作天數較少，適逢農曆春節連假之後，貨量減低，導致營收月減幅擴大，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）2月的營收受到衝擊，單月營收較上月負成長，但仍為年增兩位數的走勢。

另外，陽明2月單月營收為146.94億元，較元月營收減少28.99億元，減幅為16.47%，較去年同期營收增加4.38億元，增幅為3.07%；累計前二月營收為322.87億元，較去年同期增加新台幣40.34億元，增幅為14.28%。

貨櫃三雄2月營收概況

萬海航運2月合併營收為106.33億元，月減27.54%，年增19.95%；累計前二月營收253.06億元，年增39.68%。

萬海表示，2月受春節長假後工廠持續復工中及天數較少影響，2月營收相較上月減少，但較去年同期仍有增長。展望2025年上半年，市場持續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險等因素影響，對於市場展望仍舊樂觀。

此外，各國貿易政策不確定性，持續影響各國及區域間的進出口狀況；萬海將實時檢視個別市場需求變化來因應調整航線及船舶布局，以優化公司經營成果。

陽明也認為，2月海運市場受到農曆春節後市場需求放緩波及，陽明的營收跟著受到影響。2月主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國、美國及東協製造業持續復甦，日本、歐元區製造業仍處於收縮區間，但緊縮程度放緩。

對於市場展望，陽明認為，近期美、加、墨、中的關稅戰升級及4月初美國將實施對等關稅措施恐將對跨境貿易、供應鏈帶來不利影響，對市場未來需求影響需密切觀察。此外以哈和談進度膠著，是否復航紅海仍需視和談進度在確保航行安全情況下審慎評估。

航運市場目前正處於海運聯盟重組船舶調度過渡時期，加上北歐港口受到極端天氣惡化、鹿特丹港（Rotterdam）及勒阿弗爾港（Le Havre）罷工影響，導致港口嚴重擁堵及等待時間拉長，故在維持穩定航班服務情況下，將依各港口延誤狀況逐航次以跳港、更換港序或調派船舶等應變措施因應。