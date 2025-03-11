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華航去年 EPS 2.38元 創高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）去年獲利翻逾倍，創新高。華航昨（10）日公告去年財報，合併稅後純益143.8億元，年增率110.9%，每股純益2.38元。各項營運數字繳出史上最好成績單，營收、獲利、每股純益都改寫歷史新高紀錄。

華航表示，2024年旅遊市場暢旺，客運需求維持高檔，華航積極拓展航網布局，持續新增航點及加密重點航線，開啟直飛西雅圖及復飛鹿兒島，並再引進四架A321neo及一架A350客機提升運能，致使全年客運收入達1,279.19億元，較前一年成長10.54%。

不只是客運市場好，航空貨運市場表現也相當出色，去年第2季開始受惠電商及電子產品供貨持續增加，截至第4季貨運市場量價齊揚，整體貨運收入較前一年增加6.24%；華航透過客貨運航網整合及新航點開發，推升2024年整體貨運營收刷新高，年增幅10.31%。

2025年為滿足旅運需求，華航於3月30日起陸續增加台北往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，提供旅客更多航班的便利性；後續將有其他航點新增班計畫。

貨運部分，華航777F貨機今年十架將全數到位，運力提升有助營運成長動能；同時持續健全整體航網布局，2月已開闢北美貨運新航點加拿大多倫多。

客運 華航

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