華航董事長 高星潢真除…將主打「穩健布局、精準布點」

華航（2610）昨（10）日召開董事會，通過由現任華航總經理、代理董事長高星潢真除董座一職，新任總經理則由台灣虎航董事長陳漢銘出任，即日起生效。據悉，高星潢接任董座後首波將以「穩健布局、精準布點」八字訣領軍華航再創高峰。

另，陳漢銘將辭任台灣虎航董事長，未來台灣虎航董事會還會選出新任的董事長人選，是否牽動華航高層人事異動，備受業內矚目。

華航董事會昨日除了通過重大人事案外，也通過擬發行額度不超過80億元的國內無擔保普通公司債，另外也擬以1.7億美元（約新台幣55.88億元）增租三架A321neo。

華航董事會重大議案概況

航空業界指出，華航董事長一職能由原總經理高星潢接任是最恰當，華航能在疫情中逆勢繳出全球航空業刮目相成績單，就是由非常了解華航前董事長謝世謙跟總經理高星潢一起合作，走過全球航空業的谷底，並且在解封後，獲利成績一路往上走，在2024年華航寫下史上獲利最好的成績單。

華航讓由懂華航的人來領軍，才能讓華航發揮全球航空業競爭力的加乘效果，這也是華航企業工會一心期盼。

高星潢是華航資深員工，畢業於成功大學交通管理學系，1986年進入中華航空，在華航服務近40年，2021年3月接任總經理，資歷完備且充分展現對航空經營的專業，帶領華航2024年攀上65年來營運高峰。

從資歷來看，高星潢從基層一線單位做起擔任空服員，1988年成為華航第一期自訓機師，完訓後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職，2003年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，飛行機種包括A300-B4、A300-600R、A340、A330、747-400等。

至於新任華航總座陳漢銘，先前擔任台灣虎航董事長領軍台虎航走過疫情谷底，台灣虎航2024年稅後純益為27.72億元，年增51%，配發現金股利6.05元 ，成為股價王、獲利王、年終王，在拿下三冠王經營成績單順利回到母公司接任總經理。陳漢銘也因為這樣的航空經驗值，讓順利回到華航擔任總經理。

陳漢銘為英國伯明罕城市大學企業管理碩士及英國普利茅斯大學建築系榮譽學士，2016年起擔任華航董事，熟稔集團運作及航空公司治理；2020年出任華航關係企業台灣虎航董事長，擦亮台灣航空業的新世代品牌，推動台灣虎航從創新板轉為上市，為國內唯一低成本航空公司寫下新頁。

陳漢銘為華航台灣虎航的董事席次代表人，昨日華航新任董、總人事案才剛底定，並未討論台灣虎航董事長改派人選案，所以目前還有相關的程序要進行，才會公布台灣虎航新任董事長人選由誰出任。