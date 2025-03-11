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長榮航、星宇2月業績高飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空業2月營收高飛。華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空昨（10）日公布2月營收，受惠於2月的出遊人數仍旺，貨運也表現不錯，三家業者2月營收表現站高崗。

華航2月營收寫下歷年同期次高；星宇航空單月及累計皆創同期歷史新高；長榮航空也寫下單月及累計歷史同期新高。

華航集團2月合併營收為160.37億元，寫下歷年同期次高；2月客運收入100.93億元，適逢北半球的滑雪季，東京、札幌以及首爾載客率皆達九成以上，日韓旅遊需求將持續暢旺整個雪季。

長榮航2月合併營收及前兩個月合併營收皆為歷年同期最高，長榮航空2月合併營收達166.75億元，與去年同期合併營收165.65億元相較，年增率為0.67%。

星宇航空2月總營收為34.05億元，年增率19%；累計前兩個月營收達76.43億元，年增率43%，單月及累計皆創同期歷史新高。

星宇航空 營收 長榮航空

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