快訊

恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

電線電纜族 營運升溫

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

電線電纜等族群國內外需求同步大好，2月營收交出亮眼成績單，包括華新（1605）、大亞、大山、華榮、合機等本季營運同步升溫。

大亞昨（10）日公告，2月營收24.23億元，年增23.95%；累計今年前二月營收45.63億元，年增6.43%。線纜廠大山公告2月營收6.06億元，年增34.87%；累計今年前二月營收8.83億元，年增18.87%，大山指出，2月因為有大量的台電161KV線纜訂單出貨，挹注營收大幅成長。

大亞指出，本業電線電纜事業因為公共建設、政策等，市場供不應求，表現狀況佳；而儲能、太陽能等綠能事業可望挹注穩定的業績，大亞創投則瞄準無人機、生技、AI相關應用的新創公司等為主，會持續找尋有潛力的投資機會。

大山指出，目前在手訂單滿檔，台電強韌電網計畫、綠能產業、公共工程、各廠的擴廠、擴建等，皆推升電線電纜需求，動能無虞。

針對台電強化電網韌性方面，線纜業者認為，該計畫推升老舊輸配電設備汰換及電網升級，且政府力拚提早四年在2028年完成，預期在25KV~161KV高壓電纜市場擴大下，未來二至三年都能維持不錯的表現。

營收 電纜

延伸閱讀

漲電價物價也雙漲 盧秀燕：民眾苦盼中央與台電慎思！

批民進黨錯誤能源政策 國民黨：盲目補貼不如還錢於民

大山營收／2月6.06億元、年增34% 台電訂單挹注

高雄大貨車勾到電線「碰」電杆倒地 台電說話了

相關新聞

華航董事長 高星潢真除…將主打「穩健布局、精準布點」

華航昨（10）日召開董事會，通過由現任華航總經理、代理董事長高星潢真除董座一職，新任總經理則由台灣虎航董事長陳漢銘出任，...

華航董事長 高星潢真除

中華航空前董事長謝世謙一月心肌梗塞猝逝，由總經理高星潢代理董事長職務。華航昨召開董事會，通過新任董事長由代理董事長高星潢...

電線電纜族 營運升溫

電線電纜等族群國內外需求同步大好，2月營收交出亮眼成績單，包括華新、大亞、大山、華榮、合機等本季營運同步升溫。

亞泥打造全品項透明碳履歷

亞洲水泥昨（10）日宣布，旗下所有水泥產品已全數取得碳足跡查證，是全國第一家完整涵蓋所有產品類型碳足跡查證的水泥企業。生...

自行車雙雄 2月營收熱轉

自行車相關業者2月營收報佳音，包括巨大、美利達等自行車雙雄單月營收都較去年同期成長超過三成；鏈條大廠桂盟更年增50.4%...

數位沛方／善用AI提升行銷成效

透過數據決策來提升企業經營成效，已經是許多企業在嘗試進行的工作，而近期生成式AI的崛起，讓許多企業開始產生新的焦慮。根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。