電線電纜族 營運升溫

電線電纜等族群國內外需求同步大好，2月營收交出亮眼成績單，包括華新（1605）、大亞、大山、華榮、合機等本季營運同步升溫。

大亞昨（10）日公告，2月營收24.23億元，年增23.95%；累計今年前二月營收45.63億元，年增6.43%。線纜廠大山公告2月營收6.06億元，年增34.87%；累計今年前二月營收8.83億元，年增18.87%，大山指出，2月因為有大量的台電161KV線纜訂單出貨，挹注營收大幅成長。

大亞指出，本業電線電纜事業因為公共建設、政策等，市場供不應求，表現狀況佳；而儲能、太陽能等綠能事業可望挹注穩定的業績，大亞創投則瞄準無人機、生技、AI相關應用的新創公司等為主，會持續找尋有潛力的投資機會。

大山指出，目前在手訂單滿檔，台電強韌電網計畫、綠能產業、公共工程、各廠的擴廠、擴建等，皆推升電線電纜需求，動能無虞。

針對台電強化電網韌性方面，線纜業者認為，該計畫推升老舊輸配電設備汰換及電網升級，且政府力拚提早四年在2028年完成，預期在25KV~161KV高壓電纜市場擴大下，未來二至三年都能維持不錯的表現。