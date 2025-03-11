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自行車雙雄 2月營收熱轉

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
自行車相關業者2月營收報佳音，台北大展接單表現格外受矚目。 聯合報系資料照
自行車相關業者2月營收報佳音，台北大展接單表現格外受矚目。 聯合報系資料照

自行車相關業者2月營收報佳音，包括巨大（9921）、美利達等自行車雙雄單月營收都較去年同期成長超過三成；鏈條大廠桂盟更年增50.4%，一改先前自行車產業的低迷氣氛。隨著新年度的訂單挹注，再加上中國大陸內銷表現需求強勁，將帶動各家自行車廠的業績表現。

依據目前各家業者的業績表現，目前歐洲市場已出現回升跡象，只是仍然在傳統淡季，業績回升的幅度還待觀察。

去年上半年大陸內銷市場表現非常強勁，由於基期已高，預期今年同期成長表現恐將受到影響。去年第4季大陸內需市場一度出現急凍現象，但在今年初獲得化解，也是帶動巨大營收成長的關鍵因素。

自行車大廠美利達2月營收達21.77億元，年增37.6%；今年前二月營收46.78億元，年增48.2%。巨大集團2月合併營收達54.23億元，年增30.9%；今年前二月累計合併營收達101.1億元，年增13.1%。桂盟2月營收3.75億元，年增50.4%；今年前二月累計營收8.05億元，年增12.9%。

巨大集團指出，2月營收大幅成長，主因代工客戶去年基期低，加上訂單回升，帶動集團整體銷售。自有品牌部分，以大陸內銷市場表現較佳；至於歐美市場方面，目前仍在傳統銷售淡季。

鏈條大廠桂盟連續兩個月的業績表現都相當突出，其中歐美市場包括新車與補修市場的表現，都比去年同期更好，更因為補修市場的單價高，對桂盟的營收獲利挹注較大。

相較之下，大陸內銷新車數量比較少，但在歐美市場與大陸市場的成長與衰退互抵之後，成長幅度還是很大，尤其是歐美市場的貨量與單價都上來，對激勵營運表現更是一大利多。

業者認為，自行車產業的庫存問題逐漸獲得改善，但是新的需求尚待觀察。台北國際自行車展將於26日開展，經歷近兩年庫存去化，目前市場庫存水位低，自行車展的接單表現格外受到矚目。業者指出，過去兩年市場上的新車款較少，今年各家自行車相關業者針對自行車展已備妥新車款，積極搶攻新年式的市場。

營收 自行車

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