亞泥打造全品項透明碳履歷
亞洲水泥（1102）昨（10）日宣布，旗下所有水泥產品已全數取得碳足跡查證，是全國第一家完整涵蓋所有產品類型碳足跡查證的水泥企業。生產的低碳水泥更創下國內水泥產品最低碳足跡紀錄，展現低碳技術和綠色製程的領導地位。
亞泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，積極打造水泥產品的完整透明碳履歷，滿足市場對高品質與低碳建材的需求，客戶選用時能掌握碳足跡數據。這是亞泥邁出低碳轉型的重要一步，也為水泥產業建立更具公信力的碳管理模式。
亞泥指出，一般水泥產品的碳足跡查證階段，多半限於製造廠內的生產過程，亞泥將範圍延伸至運輸環節，從製造廠到各地儲運站的完整供應鏈碳排放數據，確保數據完整性與透明度，貼近客戶對水泥碳足跡資訊的需求。
這種作業流程複雜，執行時程更長，亞泥投入大量資源，強化數據收集、分析與驗證機制，確保所有數據皆符合國際標準，為水泥產業樹立透明減碳管理的新標竿。
亞泥推出國內最低碳足跡的水泥產品；其中，散裝墁砌水泥為753 kg CO2e/ton，袋裝墁砌水泥（40kg）則僅30 kg CO2e/袋。這些數據證明亞泥在低碳技術創新與製程最佳化上的卓越成效，也顯示減碳效益從生產端擴展至供應鏈各層面。
亞泥在減碳與環境管理上的努力，也屢獲國際肯定。2022年起連續三年在CDP碳揭露專案（Carbon Disclosure Project）獲得A-（領導級）評等，為國內水泥業最佳成績。特別是在水資源管理方面，亞泥積極推動節水措施與水回收計畫，並通過ISO 46001水資源效率管理系統認證，使2024年CDP水安全問卷評等提升至A-（領導級）。
亞泥強調，持續以具體行動落實企業責任，推動水泥產業邁向低碳革新，為建材業提供更潔淨、更具韌性的永續解方。
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