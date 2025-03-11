快訊

恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

亞泥打造全品項透明碳履歷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞泥全面取得水泥產品碳足跡查證，展現低碳運輸及綠色供應鏈實力。亞泥／提供
亞泥全面取得水泥產品碳足跡查證，展現低碳運輸及綠色供應鏈實力。亞泥／提供

亞洲水泥（1102）昨（10）日宣布，旗下所有水泥產品已全數取得碳足跡查證，是全國第一家完整涵蓋所有產品類型碳足跡查證的水泥企業。生產的低碳水泥更創下國內水泥產品最低碳足跡紀錄，展現低碳技術和綠色製程的領導地位。

亞泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，積極打造水泥產品的完整透明碳履歷，滿足市場對高品質與低碳建材的需求，客戶選用時能掌握碳足跡數據。這是亞泥邁出低碳轉型的重要一步，也為水泥產業建立更具公信力的碳管理模式。

亞泥指出，一般水泥產品的碳足跡查證階段，多半限於製造廠內的生產過程，亞泥將範圍延伸至運輸環節，從製造廠到各地儲運站的完整供應鏈碳排放數據，確保數據完整性與透明度，貼近客戶對水泥碳足跡資訊的需求。

這種作業流程複雜，執行時程更長，亞泥投入大量資源，強化數據收集、分析與驗證機制，確保所有數據皆符合國際標準，為水泥產業樹立透明減碳管理的新標竿。

亞泥推出國內最低碳足跡的水泥產品；其中，散裝墁砌水泥為753 kg CO2e/ton，袋裝墁砌水泥（40kg）則僅30 kg CO2e/袋。這些數據證明亞泥在低碳技術創新與製程最佳化上的卓越成效，也顯示減碳效益從生產端擴展至供應鏈各層面。

亞泥在減碳與環境管理上的努力，也屢獲國際肯定。2022年起連續三年在CDP碳揭露專案（Carbon Disclosure Project）獲得A-（領導級）評等，為國內水泥業最佳成績。特別是在水資源管理方面，亞泥積極推動節水措施與水回收計畫，並通過ISO 46001水資源效率管理系統認證，使2024年CDP水安全問卷評等提升至A-（領導級）。

亞泥強調，持續以具體行動落實企業責任，推動水泥產業邁向低碳革新，為建材業提供更潔淨、更具韌性的永續解方。

亞泥

延伸閱讀

亞泥營收／2月報喜 單月41.84億元、年增16.2%

外資賣超572億元 大賣鴻海逾3.3萬張、但竟買超這檔逾2.5萬張

推動綠色經濟 高市輔導亞灣區打造低碳飯店

高雄亞灣酒店一級戰區 環保局力推低碳服務鏈

相關新聞

華航董事長 高星潢真除…將主打「穩健布局、精準布點」

華航昨（10）日召開董事會，通過由現任華航總經理、代理董事長高星潢真除董座一職，新任總經理則由台灣虎航董事長陳漢銘出任，...

華航董事長 高星潢真除

中華航空前董事長謝世謙一月心肌梗塞猝逝，由總經理高星潢代理董事長職務。華航昨召開董事會，通過新任董事長由代理董事長高星潢...

電線電纜族 營運升溫

電線電纜等族群國內外需求同步大好，2月營收交出亮眼成績單，包括華新、大亞、大山、華榮、合機等本季營運同步升溫。

亞泥打造全品項透明碳履歷

亞洲水泥昨（10）日宣布，旗下所有水泥產品已全數取得碳足跡查證，是全國第一家完整涵蓋所有產品類型碳足跡查證的水泥企業。生...

自行車雙雄 2月營收熱轉

自行車相關業者2月營收報佳音，包括巨大、美利達等自行車雙雄單月營收都較去年同期成長超過三成；鏈條大廠桂盟更年增50.4%...

數位沛方／善用AI提升行銷成效

透過數據決策來提升企業經營成效，已經是許多企業在嘗試進行的工作，而近期生成式AI的崛起，讓許多企業開始產生新的焦慮。根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。