商業興觀點／老品牌新風貌 引領機場餐飲

隨著疫情逐漸緩和，愈來愈多人重拾出國出差與旅行的腳步。曾經被詬病價格高昂且不合口味的機場餐飲，近年來因引進多家知名在地小吃而煥然一新。以桃園機場為例，小王煮瓜與林聰明砂鍋魚頭等品牌，讓來往旅客能品味地道的台灣美味，也展現傳統品牌轉型的可能性。

創新是這些品牌得以脫胎換骨的核心動力。不論是知名連鎖餐飲還是地方特色小吃，許多傳統品牌都透過創新策略重塑價值。創新的範疇廣泛，涵蓋服務、行銷模式、技術、人才培育及流程等多方面，為品牌注入全新的生命力。

創立於1975年的小王煮瓜，其前身為「小王清湯瓜仔肉」，坐落於台北市的華西街夜市。創始人王明雄憑藉獨家秘方，將清湯瓜仔肉和黑金魯肉飯打造成夜市中不容錯過的必訪之地。然而，隨著時光流轉，店面設施逐漸老化，加上經營模式未能與時俱進，使得在營運上逐步面臨困境。

2019年，小王煮瓜因《米其林指南台北2019》的必比登推薦而重回大眾視野，成為轉型契機。第二代經營者王捷生與羅淑鈴展開品牌全面重塑。首先，從視覺設計入手，全新Logo與店內裝潢增添視覺吸引力，同時也保留老店的經典風格，讓懷舊與時尚完美融合。其次，重新規劃店內動線，讓員工能以高效且順暢的方式完成餐點製作與服務，大幅提升顧客體驗。

值得一提的是，轉型後吸引了美食部落客與網紅進行報導與宣傳，網路行銷的力量不容小覷。結合社群媒體的影響力，小王煮瓜成功打入年輕族群，迅速在網路上引發熱烈討論。這種結合數位行銷與口碑效應的策略，使得品牌不僅吸引國內消費者，更吸引了來自世界各地的旅客專程前往一嘗道地台灣味。

另一個案例是創立於1977年的林聰明砂鍋魚頭。從嘉義一間小攤販起家，到如今成為台灣家喻戶曉的美食招牌，林聰明砂鍋魚頭的成功離不開三代經營者的努力。第三代經營者林佳慧接手後，帶領品牌進行全面革新，以適應現代市場需求。

2018年，林佳慧邀請專業設計團隊重塑品牌形象，展現品牌的文化價值與傳承精神，成功讓林聰明砂鍋魚頭從傳統老店升級為現代化品牌。

為迎合消費者的多元需求，也開發冷凍調理包、沙茶醬等新產品，並積極投入電商平台，讓銷售突破地域限制。同時致力於人才培育，透過靈活管理方式，給予年輕員工發揮創意的空間，打造一支穩定且充滿活力的團隊。

這些舉措不僅提升了內部效率，還讓品牌更具競爭力。

此外，林佳慧積極擴展市場版圖並建置中央工廠，開發更多冷凍與常溫食品，以提升品牌規模和知名度。林聰明砂鍋魚頭的每一步轉型，都堅持傳承與創新並行的理念，成功將一份地方美味推向全國，甚至放眼全球。

無論是小王煮瓜還是林聰明砂鍋魚頭，他們透過標準化流程、符合旅客需求的菜單設計，實現高效的出餐速度，讓旅客能在短時間內品嘗多種地道風味，完美契合機場餐飲需要的不只是美味，還保有效率與品牌化的體驗。