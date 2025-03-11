兩岸靚人物／小米集團董事長雷軍 激勵員工 每個都是 CEO

小米集團董事長雷軍做手機起家，後來跨足冷氣機及洗衣機等家電，去年推出的電動汽車也一炮而紅，帶動股價頻頻創下歷史新高，他有什麼管理秘訣可以帶領小米集團再創事業高峰。

扁平組織 激發團隊潛能

現年56歲的雷軍管理近二萬名員工，還轉投資200多個生態鏈相關公司，他曾透露一天要開20多場會議，每天的行程滿檔，雷軍的領導風格獨特而高效，深刻地影響小米的企業文化和業務發展。

在組織管理方面，雷軍推崇扁平化管理，鼓勵創新和自主決策。他宣導「每個員工都是CEO」的理念，激勵員工積極參與決策，每個員工都應該像CEO一樣思考和行動，承擔起管理和決策的責任，這種管理哲學不僅激發團隊的工作熱情和潛能，還促進了企業的持續創新和競爭力提升。

雷軍並提出「多留點錢給員工」，他認為，企業的發展成果應當惠及每一位員工，而不僅僅是高層管理者或股東，透過股權激勵、績效獎金等多種形式，確保員工能夠分享到企業成長的果實，雷軍強調，員工是企業最寶貴的財富，他們的積極性、創造力和忠誠度直接關係到企業的產品品質、服務水準和市場競爭力。

事實上，雷軍最大的管理秘訣是以身作則，他的勤奮工作是出了名的，曾經被稱為「中關村勞模」（意指北京中關村的勞工模範生），無論在金山公司，還是創辦小米，都拚命地工作，在小米創辦初期，雷軍經常工作到半夜，一天的工作時間超過15個小時，每周工作七天。老闆都如此勤奮，如此拚命，員工怎麼好意思偷懶？

雷軍的工作也包括聊天，他善於溝通，很會與人聊天。「來，咱們聊聊！」當雷軍這樣說的時候，說服工作已經展開。聊天是最好的交流方式，在聊天中能夠討論問題，能夠解開心結，能夠打消疑慮，能夠激起員工或投資金主心中的熱情。

贏得人心 高情商懂包容

例如，雷軍為了找到好人才，曾經與一個硬體工程師一周聊天五次，其中一次聊了10個小時。還有一次為了募集資金，雷軍和晨興資本創始合夥人劉芹聊了通宵，而且是電話上聊，三支手機都讓他講到沒電，也因為這種善於聊天的能力，讓雷軍的管理工作及募資順利很多。

尤其雷軍的情商高，能夠照顧別人的感受，尊重人。這樣很容易贏得人心。如果什麼事情出現錯誤，他會立即反思認錯，然後積極補救，而不是像有些企業老闆出了問題就罵底下的主管，毫不在意員工的感受。

因為許多高階人才個性十足，甚至是恃才傲物，但都能跟著雷軍做事，就是因為雷軍情商高，能夠包容別人，為別人考慮，人際關係好。

有人說，小米最大的資產就是雷軍，他看準趨勢並順勢而為，從手機、家電到電動汽車都是如此，他也是行銷大師，透過社群媒體，精準行銷自家產品，並即時接收第一線消費者的回饋，並滿足消費者的需求，雷軍獨特的管理及發展模式，讓小米從2010年創立至今15年，市值就超過1兆港元，這種驚人的成長速度相當罕見，隨著AI時代來臨，雷軍能否再創事業高峰，令人期待。