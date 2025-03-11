數位沛方／善用AI提升行銷成效

透過數據決策來提升企業經營成效，已經是許多企業在嘗試進行的工作，而近期生成式AI的崛起，讓許多企業開始產生新的焦慮。根據美國顧能公司（Gartner）最新研究顯示，企業對於生成式AI應用的態度非常極端，有27%的行銷長（CMO）表示，他們對生成式AI的採用程度極低，甚至完全未使用。

這個研究反映出AI雖然備受關注，但其在行銷領域的實際應用仍未普及；企業感覺知道AI很重要，但不知道該如何有效的利用。

如何透過數據及AI來幫助企業提升行銷效果？

若從消費者行為分析，企業了解消費者是行銷很重要的一個環節，如果我們有網站或門市，可以透過網站數據分析工具GA4的蒐集或是門市人員的統計，知道消費者是透過什麼方式來到我們的網站及門市。如果是網站，我們還可以去蒐集到網友是透過哪些關鍵字或是廣告素材點擊進到我們的網站。

這些資料蒐集好後，可以再請AI協助分析，讓AI幫忙找出關聯性，並且衍生設計出更多相關的關鍵字以及內容，例如一間家具廠商，透過數據蒐集發現貓抓皮材質、雙人沙發以及設計感是最容易帶來客人的關鍵字字組，那我們就可以透過AI請它針對這些關鍵字，去找出更多合適的關鍵字，以及設計相關的廣告文案，這樣就可以大幅簡化行銷人員去發想廣告文案的時間。

當然，AI寫的不見得完全合適，仍是需要專業的行銷同仁來幫忙調整內容，讓文案及關鍵字更符合公司的需求。

另外，如果是購物網站，若同時有蒐集了消費者的基本資料以及購買紀錄，也可以請AI整理出人物誌，過去行銷人員要發想人物誌，很可能得花費不少時間，但現在透過AI，它可以很快地幫忙產出不同的人物誌，讓我們可以更容易想像潛在消費者的生活習性，進而去設計相關的文案及廣告素材。

在網頁內容部分，可透過數據工具GA4知道哪些商品頁有人瀏覽卻沒人下單購買，或留言詢價，這時候可以把我們的重點頁面請生成式AI分析頁面的內容，為何無法吸引用戶，以及請它建議如何修改才能夠讓潛在客群來到網站後，進而產生購物的衝動。

這些資訊過往若是由人來想如何去調整的話，對於經驗值較少的行銷或設計人員可能會造成很大困擾，但現在透過AI，我們可以輕鬆找出許多可優化的地方來做嘗試。

以上是企業可以透過數據及AI的協作，來提升企業行銷成效的作法，我覺得企業不要過度保守，因為已經有部分企業透過AI實質獲得了改善，只要去認真思考及討論，一定能找出AI能夠協作的地方，幫助企業達到更好的經營效益。