綠茵生技發行可轉債籌資3.5億元 3月10日開始投標
綠茵生技（6846）發行國內第二次無擔保轉換公司債，將採競價拍賣方式辦理公開承銷，競拍總張數 2,975張，競拍底價為100 元，於2025年 3 月 10 日開始受理投標，投標期間至 2025年 3 月 12 日(三)下午兩點截止，投標價格高者優先得標，每一得標人依其得標價格認購。
綠茵生技為國內保健品研發大廠，自行開發出具備高技術門檻、高毛利之原料，包含主打降血糖及降血脂之「苦瓜胜肽」、國際間首例獲美國FDA認證之「牛樟芝菌絲體」及市售少見低糖且低GI之「101綜合蔬果發酵液」等，綠茵透過全球專利佈局及產品差異化，推動海內外營收及獲利同步成長，2024年度營收8.73億元(YoY+ 9.09%)、稅後淨利 1.46億元(YoY+ 12%)；2025年2月營收9,771萬元，較去年同期成長67％。
展望未來，隨著新產品陸續推出、國內市場及海外11國業務拓展加上2026年潭子新廠完工後提升整體產能，將能為未來業績成長帶來有利動能。
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