連北市北投區預售屋都出現單坪130萬！ 業者：科技新貴鎖定捷運周邊

根據實價登錄資料，台北市北投區去年為台北市不動產轉移棟數交易量前五名區域，年增率為五區中最高。鄉林不動產研究室表示，因為北士科磁吸大量高科技就業人口，房市需求明顯升溫，尤其鄰近捷運淡水線的明德、石牌站行情水漲船高，最新預售建案甚至出現每坪130萬元的高價。而沿線奇岩、北投及復興崗各站周邊，因交通便利、生活機能完善、環境清幽，成為科技新貴與自住客層追捧的購屋熱區。

根據台北市地政局統計，去年全年北市建物買賣移轉棟（戶）數達29,930、接近三萬棟，與112年相比年增率12%，北投居前五大交易熱區第四名，且建物交易棟（戶）數年增率17.6%，更是位居前五區之冠，可見房市熱度快速升溫。

鄉林不動產研究室指出，北投可以擠進台北市的前五大交易熱區，主要是因為占地94.38公頃的北士科，周邊就涵蓋士林區芝山及北投區明德、石牌三個捷運站，北市府還為了因應交通需求，在明德捷運站開通3個捷運站出口，加上文林北路跟明德路公車路線密集，快速往返台北市區，交通機能很便利。

鄉林不動產研究室說，北投區的環境清幽且便利，吸引不少退休族群選購。然而，隨著北士科園區的發展，持續吸引數位、新興產業進駐，逐漸晉身科技新貴的置產首選，相較內湖、南港等科技產業聚集區，北投區仍具價格優勢，開發商看好家戶成長與房市增值潛力，紛紛搶進布局。北投的平均單價由過去的每坪60萬元至70萬元、上漲至目前80萬元至100萬元，漲幅三、四成，房價補漲態勢明顯。

至於北投捷運站和奇岩捷運站新建案，目前每坪房價約82至95萬元，尤其北投捷運站為淡水信義線與新北投支線的交會點，可快速連接台北市中心、士林、天母等地，透過大業路可以快速銜接洲美快速道路；值得關注還有復興崗捷運站生活圈，同樣具備交通優勢、目前銷售中的建案，如馥新綻、樹山丘1等每坪成交房價差不多在75至85萬元之間，房價基期低的優勢成為科技族群考量的重要因素。

根據實價登錄資料，北投捷運站周邊近一年的房地產交易件數約500件，其中，科技新貴族群的購屋需求佔比逐漸提高，尤其偏好2-3房的中小型住宅，總價帶落在2000萬元至3300萬元之間，符合科技族的預算與需求。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，觀察科技族群的購屋需求與一般買家不同，他們重視通勤時間短、生活機能完善、居住品質高的住宅環境。

鄉林10年前在北投溫泉路推出的養生莊園「鄉林玉川」，當時成交價格就創下區域新高，如今北士科園區成形，又帶來新一波的購屋需求，賴正鎰分析，北投區捷運的便利性與宜居環境，使其成為潛力區域，不僅新案價格逐步提升、中古屋市場也受帶動，區域整體房價將維持穩健增長。

鄉林建設在距離復興崗捷運站約200公尺的中央北路上，預計6月推出日式度假飯店風的輕奢小豪宅建案，總戶數只有60戶，兩房為主力商品，距離桃源國小僅有100公尺、將來六年免接送；加上開車8分鐘到關渡科技園區、15分鐘到北士科，鎖定重視生活品質的科技族群與在地換屋客層。