北投躍居交易量前五強 科技新貴鎖定捷運站周邊新案

台北市最後一塊重劃區「北士科園區」近年隨著多家建商、財團卡位，話題一直居高不下，據實價登錄，台北市北投區是去年台北市各區不動產轉移棟數交易量前五名，且年增率居冠。

鄉林不動產研究室表示，主因北士科磁吸大量高科技就業人口，房市需求明顯升溫，尤其是捷運淡水線的明德、石牌捷運站鄰近的行情水漲船高，最新預售建案甚至出現每坪130萬元的高價。

根據台北市地政局統計，2024年北市建物買賣移轉棟達29,930棟，年增12%，其中北投居前五大交易熱區第四名，年增17.6%，更是位居前五區之冠，可見房市熱度快速升溫。

鄉林不動產研究室指出，北投可以擠進台北市的前五大交易熱區，主要是因為占地94.38公頃的北士科，周邊就涵蓋士林區芝山及北投區明德、石牌三個捷運站，北市府甚至為了因應交通需求，光是在明德捷運站開了3個捷運站出口，加上文林北路跟明德路公車路線密集，快速往返台北市區，交通機能很便利。

此外，北投區的環境可說是鬧中取靜又不失便利性，不少退休族群選為購屋區段，加上隨著北士科園區的發展，持續吸引數位、新興產業進駐，逐漸晉身科技新貴的置產首選，相較內湖、南港等科技產業聚集區，北投房市仍具價格優勢，開發商看好家戶成長與房市增值潛力，紛紛搶進布局。

觀察近一年來明德站附近新案，像是達麗河藴、樺輝沐畇、遠雄泱玥、士科大院等每坪成交價站穩110萬元；石牌捷運站附近建案力麒天沐、全陽柏悅、岳泰明德每坪成交價格也來到85至100萬元。

根據實價登錄資料，北投捷運站周邊近一年的房地產交易件數約500件，其中，科技新貴族群的購屋需求占比逐漸提高，尤其偏好2-3房的中小型住宅，總價帶落在2,000萬元至3,300萬元之間，符合科技族的預算與需求。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，觀察科技族群的購屋需求與一般買家不同，更重視通勤時間短、生活機能完善、居住品質高的住宅環境。北投區近年來生活機能持續升級，受到更多自住與投資買盤青睞，最特別是北投擁有豐富的天然溫泉資源，受到熱愛泡湯的養生人士喜愛，進一步推升區域房價。

賴正鎰分析，北投區捷運的便利性與宜居環境，使其成為高資產族群的潛力區域，不僅新案價格逐步提升、中古屋市場也受帶動，區域整體房價將維持穩健增長。