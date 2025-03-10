原總座高星潢出任華航董事長 虎航董座陳漢銘接華航總經理

．行政院已核定中華航空董座人事案，將由目前代理董座的高星潢真除，至於華航總經理一職則由台灣虎航董事長陳漢銘接任，該人事案已由政院核定，華航今天下午召開董事會後，也正式對外宣布。 中華航空公司前董事長謝世謙年初猝逝後，當時就先由總經理高星潢暫代董座一職；高星潢畢業於成功大學交通管理學系，在進入華航服務擔任空服員後，也參加華航第一期自訓機師，經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職，2003年加入管理團隊，從基層一線單位到管理階層，在華航服務超過30年，資歷完備具豐富經驗...

2025-03-10 17:48