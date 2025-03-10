華航總座陳漢銘會開飛機彈鋼琴 視謝世謙為啟蒙師

中華航空董事會今天通過人事案，由子公司台灣虎航董事長陳漢銘接任華航總經理。陳漢銘會開飛機也會彈鋼琴，視1月逝世的前華航董事長謝世謙為航空業啟蒙老師。

陳漢銘原從事建築業，2016年11月擔任華航董事，2020年3月在疫情期間接任台灣虎航董事長，5年來，讓台灣虎航經歷疫情谷底後快速翻身。去年11月，台灣虎航股票成功上市，2024年營收及獲利都創新高。

很多人都知道陳漢銘會彈鋼琴，2020年9月，台灣虎航在飛機棚廠舉行成立6週年公益音樂會，陳漢銘當場彈鋼琴，兩個女兒也拉小提琴合奏，讓人留下深刻印象。

陳漢銘從小學音樂，也很喜歡音樂，且自認音感很好，他自豪聽過的曲子很快就能學會。

台灣虎航目前已有約20條日本航線，4月初將再新增大分航線，台灣虎航員工說，陳漢銘時常飛日本出差，日本許多機場都有設置鋼琴，陳漢銘只要看到就會立刻被吸引並即席演出，最近還在大分機場與當地的一名女孩聯彈。

陳漢銘原本是航空界「門外漢」，但接下台灣虎航董事長後，利用疫情期間自費學開飛機，每週到台東安捷航空上課。

陳漢銘曾說，身為航空公司管理者，如果能更深入了解飛航專業知識，對飛安也就有更充分了解，而航空公司最根本的任務就是確保每趟旅程安全，機師身處飛安最前線，與其坐在辦公室每天聽相關簡報，不如自己捲起袖子，親自歷練，更能真實洞察每個與飛安相關數據背後真正的意義，相信對管理工作能帶來更多啟發。

經過半年學習，陳漢銘終於通過學科與術科考試，取得自用駕駛員執照（Private Pilot License，簡稱PPL）。

今年1月中旬，謝世謙突然過世，震驚台灣航空界，陳漢銘後來在臉書寫下對謝世謙的感念說，自2016年進入華航，謝世謙總是不吝嗇地藉由日常工作實務操作，手把手傳授與分享航空經驗。

陳漢銘曾在媒體面前說，謝世謙是他在航空產業唯一的啟蒙師，從謝世謙身上看到的為人處事，將會是自己心中最溫暖的一塊；而從謝世謙身上學到的工作典範，更會是自己日後最堅定的一塊。