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大綜營收／母公司專案出貨貢獻 2月衝上13億元、月增1.83倍創新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

系統整合商大綜（3147）10日公告2月合併營收13.05億元，較上月大增1.83倍，更較去年同期暴增407.56%，受惠認列母公司專案出貨，單月營收首度衝破10億元，並創新高；前2月累計營收17.65億元，年增157.48%。

大綜受惠AI應用及新一代資料中心建置需求，加上ESG、SAP代理及綠色能源與儲能管理等業務，法人看好今年營收成長上看兩成。

大綜去年受惠伺服器業務需求旺，進入高速成長期，去年第3季起AI伺服器業務需求大增，加上業外處分高雄辦公室土地及其建物收益挹注，第4季、全年獲利同創新高，全年稅後純益達4.66億元，年增超過六成，每股大賺11.94元。

伺服器 營收

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