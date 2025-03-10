網路家庭營收／2月30.9億元 月增6.7%、年減2.2%
網路家庭（8044）公告2月營收30.91億元，月增6.7%，年減2.2%，今年1至2月累計營收59.88億元，年減10.2%。
網路家庭2月連續推出寵物節、RTX50新型筆電上市等行銷活動，展望3月，持續從2月底到3月上旬推動「寵愛女神節」，精選專櫃保養、美容家電、美顏保健、香氛等熱銷品類，並加碼六大優惠．美妝品類的下單會員數也月增逾30%，時尚品類亦有雙位數的增長，顯示女性消費者對於美麗與投資健康與美麗的強勁需求。
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