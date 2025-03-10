隆大財報／去年 EPS 3.9元 發配現金股利3元
隆大營建（5519）董事會10日通過去年財報，全年營業收入62.5億元，稅後純益8.5億元，每股稅後純益3.9元，將配發現金股利3元。展望後市，高雄房地產市場穩中趨堅，隆大維持正常營運節奏厚植實力。
隆大去年期末總資產138億元，期末總負債80億元，期末歸屬於母公司業主權益57億元。
法人表示，隆大是高雄口碑建商，公司治理到位，近來受政策打房影響國內房地產市場走下坡，隆大持續購進潛力區土地，蓄勢待發。
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