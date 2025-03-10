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日勝生財報／2024年循環經濟穩定獲利 擬配發每股現金股利0.62元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

日勝生（2547）10日發布2024年財報，2024年稅後虧損7827.3萬元，每股稅後虧損0.08元，日勝生指出，基於集團長期穩健經營與股東權益考量，董事會通過，提議自資本公積提撥6億元配發現金股利，估計每股配發約0.62元(依2024年12月31日流通在外股數9.5509億股估算。實際每股配發股利，將依照除息基準日之實際流通在外股數計算)。

日勝生指出，去年因為沒有大型建案完工認列，所以才會小幅虧損，不過循環經濟部分是穩定獲利，子公司日鼎去年獲利約6.47億元，寶鼎獲利約7800萬元，為了展現公司對股東權益的重視，也強化企業財務穩健度，為未來市場拓展奠定更堅實基礎，決議仍配發股利。

住宅市場方面，日勝生指出，持續深耕高端住宅與樂齡宅市場，危老重建案「鑄慕」定位為高端商業區住宅產品，推出2至4房輕奢住宅設計，並榮獲多項國家建築金獎，據實價登錄，該案每坪成交單價突破200萬元，顯示市場認同日勝生的建築品質與誠信品牌。

樂齡宅市場上，日勝生，看好銀髮市場商機，據內政部數據顯示，台灣2025年65歲以上人口將超過20%，規模將達3.6兆元，旗下指標案「三芝日初不老莊園」一期與二期共652戶樂齡住宅已全數售罄，憑藉樂齡宅領導品牌優勢，在板橋推出「樂林森活」計畫，整合日勝幸福站社區與樂陶居-板橋樂林會館，串聯亞東醫院及明倫日照中心，並成立「日勝生房產中心」，進一步拓展微型商辦產品市場，打造全齡共融的生活園區。

水資源循環事業方面，日勝生指出，面對台灣水資源供需失衡挑戰，政府持續推動水資源循環政策，根據水利署資料，全台11座再生水廠示範計畫預計於2026年達每日33.4萬CMD(M³/日)再生水供應量，並訂定2031年再生水使用達每日132萬CMD的政策目標。

日勝生指出，將積極響應政府政策，透過BOT與BTO模式深耕水資源再生市場。在大桃園地區，子公司日鼎水務負責桃園污水下水道BOT案，目標於2047年達成每日回收處理20萬CMD污水，目前桃園接管戶數已超過15萬戶，每日可處理量達10萬CMD，其中3.1萬CMD為高品質回收水，供應工業與消防部門使用。

此外，寶鼎再生水公司推動桃園北區再生水BTO計畫，至2024年第四季管線建置進度已達88%，並陸續供應南亞（1303）與中油桃園煉油廠每日1.8萬CMD再生水，預計2025年中完工後，每日供應量將增至4萬CMD，最終全期完工後，日供應量將達11.2萬CMD，成為北台灣規模最大之再生水廠。

日勝生 水資源

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