台中首座市立醫院今年完工 房市再現醫護賞屋潮

後金龍風暴時代，台中房市全力搶攻剛性自用族群，特別是新設立的醫療園區、科學園區，預期將有大批醫護與科技新貴族群進駐，成為區域建案競逐的主力買盤，而即將於今年啟用的台中市立醫院園區近期已在官網發布徵才訊息，周邊新案又再次迎來醫護人員賞屋潮。

「台中市老人復健綜合醫院」BOT案是台中首座市立醫院，基地面積4.88公頃，由中國醫藥大學取得經營權，規劃打造高規格AI醫養合一的智慧園區，設置具醫學中心品質的區域醫院與長期照顧服務機構。

根據官網徵才訊息，預計於今年9月開幕，北院區與南院區合計提供1,427床的醫療量能，更力拚成為全台高齡智慧醫療示範中心，可望新增數千名醫護、醫事就業人口。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，房市「聞積起舞」、「與醫同行」幾乎已成慣性定律，而醫療產業不易受景氣波動影響、公立醫療院所長久穩定、以及輪班制的工作屬性，因而醫護人員有就近購置、租用住所的高需求。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，受到限貸風波影響，有需求還要有能力，才是房市真正要找的「剛需購屋客」，醫護、科技、金融、軍公教等背景人士收入豐厚、穩定，也是銀行眼中貸款條件較優的購屋族群。

觀察該園區座落於北屯74號快速道路太原匝道出口處，周邊利多建設圍繞，包括預計115年啟用的溪東圖書館，以及軒揚開發投資6.2億元，打造包含主題餐廳、生鮮超市、運動生活的複合式商場，創造百位以上工作機會。

而面積達102公頃的13單元重劃區進度如期，有望在近幾年間如火如荼開展，諸多建設紅利讓區域未來前景備受看好，房價水位也逐步向上攀升。

如周邊預售案豐邑「太原YES」最高成交價來到每坪58.8萬元；「大城知丘」亦有58.02萬元的成交紀錄。房市熱度更延燒到相對低水位的北太平，如「昕光之櫻」、大毅「頌幸福3」等都爆出好成績，而隨著市醫園區完工倒數，享有地利之便的「昕光之櫻」又再次湧現醫護背景人士看屋潮。

其中，「昕光之櫻」規劃奢享型的大兩房，在健康清淨方面的淨水、淨氣、靜音等配備格外注重，切合醫護人員對住家品質的高標要求。

而櫻花建設擅長兼顧品質與價格，贏得市場穩健口碑，在風靡品牌的中部市場也形成一股「追櫻」現象，其中位在北屯、太平的櫻花住戶，換屋再次選擇「昕光之櫻」的比例頗高，據了解，建商在工法品質、完善售服、購地條件與深耕在地的建築實績，是客戶願意再次買單的原因。