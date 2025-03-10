華航董座高星潢接任 虎航董座陳漢銘擔任總經理

華航今召開董事會，通過由現任華航總經理高星潢出任董事長、台灣虎航董事長陳漢銘擔任總經理。華航表示，新的管理團隊將為華航開創嶄新氣象，持續擘劃機隊規模，穩健布局客貨運航網，邁向更高的里程碑。

高星潢畢業於成功大學交通管理學系，1986年進入中華航空，在華航服務近40年。高星潢從基層一線單位做起擔任空服員，1988年成為華航第一期自訓機師，完訓後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職。

華航指出，高星潢2003年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，飛行機種包括 A300-B4、A300-600R、A340、A330、747-400等；2021年3月接任總經理，推動整體營運優化，提升競爭力，資歷完備且充分展現對航空經營的專業，2024年帶領華航攀上65年來營運高峰。