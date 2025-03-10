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華航今召開董事會通過人事案 董座高星潢、總座陳漢銘

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華航空示意圖。記者黃仲明／攝影
中華航空示意圖。記者黃仲明／攝影

華航空（2610）公司於10 日召開董事會，通過由現任華航總經理高星潢出任董事長，台灣虎航（6757）董事長陳漢銘擔任總經理。

高星潢畢業於成功大學交通管理學系，民國 75 年進入中華航空，在華航服務近 40 年。高董事長從基層一線單位做起擔任空服員，77 年成為華航第一期自訓機師，完訓後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職，92 年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，飛行機種包括 A300-B4、A300-600R、A340、A330、747-400 等；110 年 3 月接任總經理，推動整體營運優化，提升競爭力，資歷完備且充分展現對航空經營的專業，113 年帶領華航攀上 65 年來營運高峰。

陳漢銘為英國伯明罕城市大學企業管理碩士及英國普利茅斯大學建築系榮譽學士，105 年起擔任華航董事，熟稔集團運作及航空公司治理；109 年出任華航關係企業台灣虎航董事長，擦亮台灣航空業的新世代品牌，帶領台灣虎航在 112 年及 113 年繳出亮麗成績，同時成功從創新板轉為一般板上市，為國內唯一低成本航空公司寫下新頁。

華航致力企業永續經營及勞資關係和諧，新的管理團隊將為華航開創嶄新氣象，持續擘劃機隊規模，穩健布局客貨運航網，邁向更高的里程碑，領先亞太，展翼全球。

台灣虎航 機師 華航

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