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聖安生醫外泌體新藥 SOB100獲美國FDA核准進行一期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股聖安生醫（6926）10日宣布，公司發展的HLA-G癌症標靶外泌體藥物載體SOB100，通過美國食品藥物管理局（FDA）核准執行人體臨床一期試驗，為國際生技醫藥公司發展HLA-G癌細胞精準外泌體新藥的首例，SOB100預計今年開始人體臨床一期試驗收案，加速啟動外泌體新藥發展。

聖安生醫總經理江宏哲表示，國內外許多公司推出外泌體產品，多以美容護膚為主，聖安生醫全力開發具癌細胞靶向性的外泌體藥物載體，以SOB100包裹化療藥或核酸藥，因為具有癌細胞專一導向性，可快速遞送、快速主動由癌細胞吸收，發揮抗癌藥物最高療效，並且大幅降低化療藥物毒性及副作用，提升癌症病人生活品質。

江宏哲指出，公司已經在動物實驗證明，裝載小核酸藥物可有效治療難治且具抗藥性的腦癌，裝載俗稱小紅莓的化療藥物，可提升藥物療效並降低噁心、掉髮、心臟毒性等化療副作用，未來完成人體一期臨床試驗後，SOB100裝載抗癌藥物系列產品應用商機龐大。

聖安生醫積極響應政府「建立台灣自主供藥韌性」政策，SOB100於人體臨床一期試驗證實安全性後，未來可透過該技術平台包覆其他已上市的藥物進入二期試驗，大幅縮短藥物上市時間；聖安生醫除發展外泌體抗癌新藥外，亦規劃協助國內各大藥廠將癌症用化療學名藥以SOB100作包覆，開發505(b)(2)改良型新藥，邁向全球醫療市場。

聖安生醫表示，隨著技術不斷突破、人口老化癌症病人增加，聖安生醫專注於奈米三特異性T細胞銜接抗體(SOA101)與HLA-G癌症靶向性外泌體(SOB100)治療藥物，為創新性First-in Humam抗癌藥物，未來將在國際市場上為台灣生技產業增加知名度，公司長期發展可期。

SOA101可用於治療肺癌、大腸直腸癌、乳癌、口腔癌、和卵巢癌，依據Stellar Market Research報告雙特異性抗體市場2023年雙抗達到90.8億美元，預估到2030年快速增長到1,777.7億美元，年均複合成長率達44.2% ，目前尚無HLA-G導向的癌細胞專一性外泌體癌症藥物上市，未來SOB100搶先上市將會有明顯市占率優勢。

聖安生醫董事長黃秋錦表示，我們積極加速主力新藥產品開發，並致力將創新技術推向國際市場，「SOB100 HLA-G靶向性外泌體」及「SOA101奈米三特異性T細胞銜接抗體」能提升患者治療安全及生活品質，未來將為癌症病友帶來突破性的治療新選擇。

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