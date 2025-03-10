快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

漢來美食1~2月營收12.48億元 創歷史新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
漢來美食旗下自助餐品牌「漢來海港」。圖／漢來美食提供
漢來美食旗下自助餐品牌「漢來海港」。圖／漢來美食提供

漢來美食公告2月營收4.66億元，月減40.37%、年減26.74%，主要係受農曆春節落點不同影響。漢來美食表示，1~2月合併營收12.48億元，仍較去年同期11.92億成長約4.7%，刷新歷史。

漢來美食表示，2月受到台中新光三越氣爆意外影響，位於百貨4樓的漢來美食頂級粵菜餐廳「名人坊」，被迫暫停營業，業績稍受影響，但1月開始，北高兩地宴會廳過年圍爐、其餘各品牌餐廳的聚餐需求，創下單月近8億元的總營收金額，這波氣勢也一路延續到2月的春酒宴席。

漢來美食指出，品牌的熱度也帶動電商營運，2月官方網站不論是常溫年節禮盒或是冷凍宅美食港點，都受到消費者青睞，單月營收更是倍數成長，可見消費者除了到實體餐廳吃飯聚餐，對於線上回購漢來美食出品的宅美食信心度上升。

漢來美食表示，今年展店計畫如火如荼進行中，最快在今年6月中餐品牌「漢來上海湯包」會在即將開幕的「誠品生活台南店」開設新分店，人氣自助餐廳「島語」已經開始動工，預計8月就能在高雄漢神百貨內開出品牌第二家分店。

漢來美食說，同樣是中餐品牌的平價人氣餐廳，目前共有4店的「溜溜酸菜魚專賣店」，也即將以不同的風格，讓消費者有全新感受，加入更多受歡迎的人氣菜色。這個全新改變預計3月底會從集團第一間街邊店「富民店」踏出第一步，接下來也會逐步往其他分店進行。

漢來美食表示，僅管3月是農曆春節過後的小月，但月底前仍有不少企業春酒場次，集團對營運動能仍持續抱持審慎樂觀的態度。

漢來美食

延伸閱讀

大山營收／2月6.06億元、年增34% 台電訂單挹注

捷迅營收／2月6.1億元創新高、年增102% 航空貨運需求旺

通膨真的消風了？2月CPI大降至1.58% 創四年最低

小訂席專員變漢來美食超業 年業績4.5億秘訣：生意是問出來的

相關新聞

漢來美食1~2月營收12.48億元 創歷史新高

漢來美食公告2月營收4.66億元，月減40.37%、年減26.74%，主要係受農曆春節落點不同影響。漢來美食表示，1~2...

水岸景觀 淡水豪宅睽違五年再現每坪6字頭行情

據實價登錄資料，新北市淡水知名豪宅「大隱豐盈海」，去年10月交易中樓層戶，總價1.15億元，共201.62坪，拆除車位後...

裕民喜迎6.4萬噸「裕展輪」 加入

裕民（2606）喜迎64,000載重噸極限靈便型 (Ultramax)節能新船「裕展」輪(M.V. “Asian Pro...

光陽邀世界冠軍 MVP 陳傑憲代言「Team RTS」電動機車開新局

光陽集團（KYMCO）10日舉行世界冠軍MVP陳傑憲台灣隊長獨家「Team RTS」代言記者會。光陽董事長柯勝峯表示，以...

裕民喜迎64,000載重噸極限靈便型節能新船「裕展」輪

裕民航運（2606）的子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託新大洋造船有限公司建造四艘64,000載重噸極限靈便型(...

信義企業集團前進臺大校園徵才 多元職缺吸睛

2025年臺大校園徵才8日盛大登場！今年信義企業集團以「智慧導航 指引你的房地產職涯」為主題，出動信義房屋、信義全球、安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。