漢來美食1~2月營收12.48億元 創歷史新高

漢來美食公告2月營收4.66億元，月減40.37%、年減26.74%，主要係受農曆春節落點不同影響。漢來美食表示，1~2月合併營收12.48億元，仍較去年同期11.92億成長約4.7%，刷新歷史。

漢來美食表示，2月受到台中新光三越氣爆意外影響，位於百貨4樓的漢來美食頂級粵菜餐廳「名人坊」，被迫暫停營業，業績稍受影響，但1月開始，北高兩地宴會廳過年圍爐、其餘各品牌餐廳的聚餐需求，創下單月近8億元的總營收金額，這波氣勢也一路延續到2月的春酒宴席。

漢來美食指出，品牌的熱度也帶動電商營運，2月官方網站不論是常溫年節禮盒或是冷凍宅美食港點，都受到消費者青睞，單月營收更是倍數成長，可見消費者除了到實體餐廳吃飯聚餐，對於線上回購漢來美食出品的宅美食信心度上升。

漢來美食表示，今年展店計畫如火如荼進行中，最快在今年6月中餐品牌「漢來上海湯包」會在即將開幕的「誠品生活台南店」開設新分店，人氣自助餐廳「島語」已經開始動工，預計8月就能在高雄漢神百貨內開出品牌第二家分店。

漢來美食說，同樣是中餐品牌的平價人氣餐廳，目前共有4店的「溜溜酸菜魚專賣店」，也即將以不同的風格，讓消費者有全新感受，加入更多受歡迎的人氣菜色。這個全新改變預計3月底會從集團第一間街邊店「富民店」踏出第一步，接下來也會逐步往其他分店進行。

漢來美食表示，僅管3月是農曆春節過後的小月，但月底前仍有不少企業春酒場次，集團對營運動能仍持續抱持審慎樂觀的態度。