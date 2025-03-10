水岸景觀 淡水豪宅睽違五年再現每坪6字頭行情

據實價登錄資料，新北市淡水知名豪宅「大隱豐盈海」，去年10月交易中樓層戶，總價1.15億元，共201.62坪，拆除車位後單價約63.8萬元，不僅是睽違三年再度出現破億元的交易，也是區域睽違五年再現每坪6字頭行情。

不過，第一建經研究中心副理張菱育指出，該戶前屋主預售時以1億1,365萬元購入，帳面僅增值135萬元，扣除相關交易成本，並不算賺。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水的豪宅大多集中在紅樹林一帶，以享河岸美景吸引豪客，動輒規劃兩百坪大空間，總價和裝潢門檻都高。

張旭嵐指出，由於淡水豪宅入手的屋主多半規劃為景觀度假宅，或對區域有地緣關係的客層，通常較需要靜待有緣人和有心人，因此淡水豪宅交易頻率和價格，都較難有大突破。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近年《平均地權條例》新修法上路、央行數波信用管制措施等影響，目前豪宅貸款成數僅剩三成，主力買盤之一的私法人購屋也受限，使銷售期本來就長的豪宅市場面臨考驗。

不過，張菱育表示，因不動產市場不乏資金伺機而動，若有降價物件，較能吸引口袋深厚的高資產族入手。