快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

水岸景觀 淡水豪宅睽違五年再現每坪6字頭行情

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料，新北市淡水知名豪宅「大隱豐盈海」，去年10月交易中樓層戶，總價1.15億元，共201.62坪，拆除車位後單價約63.8萬元，不僅是睽違三年再度出現破億元的交易，也是區域睽違五年再現每坪6字頭行情。台灣房屋集團提供
據實價登錄資料，新北市淡水知名豪宅「大隱豐盈海」，去年10月交易中樓層戶，總價1.15億元，共201.62坪，拆除車位後單價約63.8萬元，不僅是睽違三年再度出現破億元的交易，也是區域睽違五年再現每坪6字頭行情。台灣房屋集團提供

據實價登錄資料，新北市淡水知名豪宅「大隱豐盈海」，去年10月交易中樓層戶，總價1.15億元，共201.62坪，拆除車位後單價約63.8萬元，不僅是睽違三年再度出現破億元的交易，也是區域睽違五年再現每坪6字頭行情。

不過，第一建經研究中心副理張菱育指出，該戶前屋主預售時以1億1,365萬元購入，帳面僅增值135萬元，扣除相關交易成本，並不算賺。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水的豪宅大多集中在紅樹林一帶，以享河岸美景吸引豪客，動輒規劃兩百坪大空間，總價和裝潢門檻都高。

張旭嵐指出，由於淡水豪宅入手的屋主多半規劃為景觀度假宅，或對區域有地緣關係的客層，通常較需要靜待有緣人和有心人，因此淡水豪宅交易頻率和價格，都較難有大突破。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近年《平均地權條例》新修法上路、央行數波信用管制措施等影響，目前豪宅貸款成數僅剩三成，主力買盤之一的私法人購屋也受限，使銷售期本來就長的豪宅市場面臨考驗。

不過，張菱育表示，因不動產市場不乏資金伺機而動，若有降價物件，較能吸引口袋深厚的高資產族入手。

延伸閱讀

淡水沙崙海域重生一波三折 民眾能否下水？海象調查還差2季

志村健千萬豪宅拆光！家人證實「遺物全部丟棄」

Angelababy離婚快樂！拎千萬愛馬仕包血拼：移動豪宅

BTS j-hope開箱洛杉磯豪宅！「氣派裝潢+VIP服務」住宿費破1億

相關新聞

漢來美食1~2月營收12.48億元 創歷史新高

漢來美食公告2月營收4.66億元，月減40.37%、年減26.74%，主要係受農曆春節落點不同影響。漢來美食表示，1~2...

水岸景觀 淡水豪宅睽違五年再現每坪6字頭行情

據實價登錄資料，新北市淡水知名豪宅「大隱豐盈海」，去年10月交易中樓層戶，總價1.15億元，共201.62坪，拆除車位後...

裕民喜迎6.4萬噸「裕展輪」 加入

裕民（2606）喜迎64,000載重噸極限靈便型 (Ultramax)節能新船「裕展」輪(M.V. “Asian Pro...

光陽邀世界冠軍 MVP 陳傑憲代言「Team RTS」電動機車開新局

光陽集團（KYMCO）10日舉行世界冠軍MVP陳傑憲台灣隊長獨家「Team RTS」代言記者會。光陽董事長柯勝峯表示，以...

裕民喜迎64,000載重噸極限靈便型節能新船「裕展」輪

裕民航運（2606）的子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託新大洋造船有限公司建造四艘64,000載重噸極限靈便型(...

信義企業集團前進臺大校園徵才 多元職缺吸睛

2025年臺大校園徵才8日盛大登場！今年信義企業集團以「智慧導航 指引你的房地產職涯」為主題，出動信義房屋、信義全球、安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。