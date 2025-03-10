裕民喜迎6.4萬噸「裕展輪」 加入

裕民（2606）喜迎64,000載重噸極限靈便型 (Ultramax)節能新船「裕展」輪(M.V. “Asian Progress”) 加入，典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，將成為推動裕民第2季營收、獲利新動能。

裕民為遠東集團旗下十大上市公司之一，子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託新大洋造船有限公司建造四艘6.4萬噸極限靈便型(Ultramax)散裝貨輪，其中第4艘『裕展』輪(M.V. “Asian Progress”)於今(10日)在揚州舉行命名接船儀式。

並邀請歐洲在臺商務協會會員Giacomo Carminati先生之夫人Paola Terreni女士為『裕展』輪命名。典禮在董事長徐旭東、命名人夫婦以及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成，再次見證新大洋造船與裕民穩固的合作關係。

裕展輪船長199.90公尺，船寬32.26公尺，載重噸64,000公噸，創新的設計貫徹了裕民堅持的節能環保理念，尤其使船舶效率設計指數(Energy Efficiency Design Index, EEDI)更超前國際海事組織(IMO)的節能要求；該輪採用Hempel X8高性能塗料，可有效減少生物附著及船體阻力，提升燃油效率，節約5%至8%的燃油消耗。

同時，安裝有裕民自行開發的船隊安全管理系統(FSM, Fleet Safety Management)，能夠將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控，進一步提升船舶能效、降低故障率及增加營運效率，此系統取得美國ABS等船級社之智能船舶認證(SMARTShip Notation)，也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。

此外，裕展輪亦獲得LNG-Ready船級符號，做為將來改裝成液化天然氣 (LNG) 燃料的準備，此將符合公司減碳路徑的長期目標，邁向更永續的航運發展。

有鑑於「國際海事組織」（IMO）已設定2050年航運業溫室氣體淨零排放目標，裕民不僅持續進行船隊汰舊換新，致力於推動船隊的環保轉型，更希望在擴展船隊的同時，運用節能環保理念設計新船，以減少碳排放並提升營運效率。此外，裕民也積極研究與開發可持續的燃料替代方案，確保未來的運營更加綠色與環保。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪(VLCC)、超大型礦砂船(VLOC)等散裝貨船，另外亦擁有海洋風電人員運輸船(CTV)及液化天然氣運輸船(LNG Carrier)等多元化船舶類型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為80艘，總載重噸位約960萬噸。裕民海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。

裕民重視ESG，已於去年首次發布「氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 獨立報告書」，創臺灣航運業首例。連續多年入選「富時社會責任新興指數」(FTSE4Good Emerging Index)之組合成分股及「臺灣永續指數」(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index) 之成分股，獲得2024年度財團法人台灣永續能源研究基金會(TCSA)台灣企業永續獎「百大永續典範企業」及「永續報告書類白金獎」雙項殊榮，獲得台北市交通文教基金會與台灣全球商貿運籌發展協會共同主辦的「2024 ESG交通運輸永續獎金獎」，都是國內外機構對裕民的肯定，另外入選商業周刊「碳競爭力100強」榜單，肯定了裕民在氣候議題上的持續努力，最後再次入選台灣董事學會「2024 外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」，顯示裕民在市場面、基本面、永續面等3個標準均表現卓越，是具國際競爭力的優質企業。