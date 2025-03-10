光陽邀世界冠軍 MVP 陳傑憲代言「Team RTS」電動機車開新局

光陽集團（KYMCO）10日舉行世界冠軍MVP陳傑憲台灣隊長獨家「Team RTS」代言記者會。光陽董事長柯勝峯表示，以「Make Innovation Grand」理念，用「致勝新世代」，做KYMCO在2025年的開局；電動車今年的變數很多，光陽全新推出的MiG9的銷售量很有信心，該車款預估要占光陽電動車總銷售量市占率3成以上，全力朝著油、電雙冠軍的目標挺進。

柯勝峯表示，以致勝新世代推出MiG9車款並且邀約國家隊隊長陳傑憲來擔任代言，這款車擁有科技感加上都會感來吸引消費者目標，重新燃起10年前消費者對電動車的熱情，進一步推動台灣電動車市場再度成長；尤其，電動車過去兩年略為消沉，希望再度點燃市場熱度。

KYMCO開啟油電致勝新世代新局，代表無懼挑戰的決心，KYMCO精神與態度勇於挑戰、保持永不放棄勇往之前的決心，致勝新世代KYMCO全方位提升市場競爭力，不斷的超越自我，創新無界、偉大無限。

電動車今年的變數很多，電動車的總市場銷售量很難預估，對於光陽推出的MiG9的銷售量很有信心，預估要占光陽全部電動車總銷售量市占率3成以上。

至於光陽換電站的密度已經足夠，約3,000個站，已經非常便利，使用的機車數量增加，會因應市場需求將換電站變大。

光陽在一般機車市場銷售量會穩健上升，至於何時重返白牌機車市場銷售冠軍，柯勝峯也表示，以光陽的技術跟實力要重返白牌冠軍並不難，是早、晚的問題，在1、2年內達到這個目標，光陽還是朝著油電雙冠軍的目標挺進。

全新推出的MiG 9搭載KYMCO獨家Ionex創世紀「可充可換，充換合一」功能，讓騎士可以自由切換不同的能源補充方式，無論是在市區或郊區，都能透過隨處可見的Ionex換電站進行換電、或是各地公規設置的電動機車充電站進行充電、或在自家住宅或旅遊住宿地的一般插座進行充電，隨時滿電出門，自在換電。

柯勝峰進一步指出，十年磨一電、「致勝新世代」MiG 9旗艦電動車，正式上市。MiG 9 TCS版10.9萬元、MiG 9 MAX版11.88萬元。「同時，我們還推出『超級騎到飽』全車系不限時段的資費優惠。其中，『致勝新世代』MiG 9旗艦電動車，享有最高36個月、不分尖峰離峰，全天通通騎到飽的資費優惠」。

KYMCO成立至今60年。在這一甲子的歷程裡，在挑戰與考驗中成長蛻變，在亂局與風暴中屹立不搖。「三年前，我們遭遇市場挫折，三年後的今天，我們以『Make Innovation Grand』理念，用『致勝新世代』，做KYMCO在2025年的開局，新世代運動Icon陳傑憲ｘ光陽新世代水冷旗艦RTS Rｘ新世代電車旗艦 MiG 9 所組成的『致勝金三角』，將跟光陽一起轟出屬於新世代的勝利」。