信義企業集團前進臺大校園徵才 多元職缺吸睛

2025年臺大校園徵才8日盛大登場！今年信義企業集團以「智慧導航 指引你的房地產職涯」為主題，出動信義房屋、信義全球、安信建經、信義代銷、信義開發等事業體一同招賢，提供涵蓋不動產、開發建設、觀光旅遊等跨領域的職涯發展機會，並由信義房屋董事長周耕宇率眾事業體高階經理人現場與求職者互動，助力人才打造更具競爭力的未來，吸引眾多求職學子熱烈參與。現場不僅破除「信義只招房仲」的刻板印象，更透過集團多元職缺成功吸引不同領域人才的目光，例如：PropTech房產科技職缺、 MA儲備幹部有機會挑戰高年薪和跨國輪調，以及新推出的幕僚暑期實習計劃。

臺大校園徵活動當天，周耕宇率領信義集團高階主管團隊親臨現場，包括信義房屋總經理陳麗心、信義全球總經理林三智、安信建經總經理張峰榮、信義代銷副總經理謝宗憲及信義開發副總經理李建坤，與求職者近距離互動，分享不同領域高階經理人的職場心法及業界趨勢與職涯發展機會，充分展現集團對人才的重視。周耕宇指出，信義企業集團近年來積極推動數位轉型，不斷提升全體同仁的數位賦能，強化專業競爭力。同時，憑藉「以人為本」的企業文化底蘊，讓每位人才被看見、被成就，在信義發掘自身價值。

信義集團攤位人氣旺盛，設置企業多元職缺介紹、履歷健診、職涯諮詢等環節，幫助同學更有信心銜接職場，而PropTech與MA等職缺吸引大批學生駐足，積極向高階主管提問，顯示年輕世代對信義房屋多元發展與數位創新的高度關注，現場交流熱烈，氣氛不輸科技大廠與金控銀行！

周耕宇表示：「信義集團始終相信，人才是推動企業持續成長與創新的關鍵。」他強調，隨著數位轉型加速，信義集團積極拓展多元職涯路徑，無論是PropTech房產科技、MA儲備幹部計畫，還是不動產經紀人員，皆致力於為不同專長人才提供成長舞台。

「信義企業集團提供系統化的培訓與發展機會，讓每位同仁都能發揮潛力，並透過跨部門、跨國輪調機制，拓展專業視野。」信義企業集團人資長黃吉良現場分享人才培育策略，並強調期待透過校徵，聚焦三大類職缺，提供完善的培育機制與競爭力十足的福利，希望邀請有熱情、有企圖心的年輕人才加入，共創美好未來。

其中，信義集團PropTech領航房產科技，現場詢問度極高！以創新與技術研發為核心，集團近年更加大科技投入，成立AI應用發展部，打造IT人才有感薪酬福利，提供在職進修全額補助等待遇，吸引有興趣的學生。

已持續四屆的MA儲備幹部計畫同樣備受矚目，提供國內不動產業界唯一的保障年薪120萬元，並提供跨領域學習資源與海外輪調機會，致力於培養未來管理人才。活動現場，多位MA學長姐分享職涯成長經驗，與求職學生熱烈互動，解答職涯發展疑問，氣氛熱絡。在學學生則可申請為期2個月、薪資上看3.5萬的菁英幕僚暑期實習計劃，深入了解信義集團的全房產服務範疇。實習期間將分派至不同幕僚單位歷練，參與專案執行，親身體驗產業實戰，探索職涯方向，為未來職場發展搶得先機！

不動產經紀人員方面，信義房屋歡迎零經驗的新鮮人並提供前6個月保障月薪5萬元的支持，外加30天工作鑑賞期，期滿若選擇轉職可獲5萬元轉職金補助，鼓勵新鮮人勇於嘗試、探索自我。針對零經驗人才，信義房屋設計完善的教育訓練，包括營業員證照輔導與線上課程，更有師徒制度手把手從起跑線陪跑，助攻挑戰無上限薪資，並透過「專業職」與「管理職」雙軌發展機制，提供多元升遷機會，助新手快速瞭解產業並開展職涯。

詳情均可上信義企業集團人才招募網頁查詢。