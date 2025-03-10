快訊

衝擊非核？谷立言稱美可為台提供核能 吳思瑤：核能非唯一選項

三貂嶺貨物列車守車兩軸出軌 台鐵緊急搶修

西藏抗暴紀念日：簽和平協議後的悲慘下場？

和大看好封裝測試市場 轉投資鎖定CoWoS檢測設備

中央社／ 台北10日電

汽車傳動系統製造廠和大今天表示，與高鋒轉投資的和大芯科技，鎖定半導體CoWoS先進封裝中後段檢測市場，預估2026年營運成長可期，2027年和大芯科技可出貨600台。

和大積極布局半導體封裝測試設備，與先進封裝溫控技術業者合作，取得關鍵技術，由旗下工具機廠高鋒工業組裝、和大提供整合機電系統，聚大智能科技提供自動化解決方案，新設「和大芯」公司，鎖定半導體CoWoS先進封裝檢測設備應用。

和大今天透過新聞稿說明，和大芯科技鎖定半導體CoWoS先進封裝中後段檢測市場，預計參加今年9月國際半導體展，正式發表新產品與新技術，搶攻封裝測試設備超過新台幣3000億市場商機。

和大預估，和大芯科技2026年營運成長可期，2027年預期可出貨600台。

在機器人布局，和大指出，持續轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為人工智慧（AI）機器人設備打造核心關鍵零組件。

在電動車布局，和大透露，配合客戶增量需求，台中大里廠區1088新廠已建置AI全智慧產線，導入自走搬運製程技術，可加速提升產能配置，也可作為和大集團新AI智慧示範場域。

和大今天也公布2月自結合併營收4.55億元，月增20.55%，創2024年9月以來高點。和大預估，3月營收將持續月增，並挑戰較去年同期成長。

和大說明，持續接獲新客戶訂單挹注，其中包含與歐洲汽車大廠合作研發油電混合車齒輪箱進入量產，預估10月起訂單倍增；美國新創電動車廠需求增溫，新專案今年量產發酵。和大也表示，齒輪箱已銷售日本電動車廠。

和大也是美系電動卡車傳動系統零件供應商，預期電動卡車2026年起增量出貨，和大受惠可期。

延伸閱讀

AI鏈 里昂正面看待

AI焦點緯穎法說 法人最新報告：看好上半年「上修首季EPS、營收」

台積電嘉義先進封裝廠2場技術員招募額滿 磁吸青年返鄉就業

台積電擴美投資 先進封裝建廠不易至少需4年

相關新聞

雙北等不到房價跌？全台法拍待標量曝 專家也傻眼

銀行大幅拉升房貸利率，加上央行祭出第七波信用管制，不少市場人士認為恐有不少人會繳不起房貸斷頭，半年過去了，最新法拍市場統...

等久就是你的？ 新板這戶賺2,388萬 淡水再現6字頭

台灣房屋集團趨勢中心統計，2024年新北市總價破億元的豪宅交易狀況，總共僅13件，比起2023年的21件少，各區交易以板...

裕民喜迎6.4萬噸「裕展輪」 加入

裕民（2606）喜迎64,000載重噸極限靈便型 (Ultramax)節能新船「裕展」輪(M.V. “Asian Pro...

光陽邀世界冠軍 MVP 陳傑憲代言「Team RTS」電動機車開新局

光陽集團（KYMCO）10日舉行世界冠軍MVP陳傑憲台灣隊長獨家「Team RTS」代言記者會。光陽董事長柯勝峯表示，以...

裕民喜迎64,000載重噸極限靈便型節能新船「裕展」輪

裕民航運（2606）的子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託新大洋造船有限公司建造四艘64,000載重噸極限靈便型(...

信義企業集團前進臺大校園徵才 多元職缺吸睛

2025年臺大校園徵才8日盛大登場！今年信義企業集團以「智慧導航 指引你的房地產職涯」為主題，出動信義房屋、信義全球、安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。