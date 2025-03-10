雙北等不到房價跌？全台法拍待標量曝 專家也傻眼
銀行大幅拉升房貸利率，加上央行祭出第七波信用管制，不少市場人士認為恐有不少人會繳不起房貸斷頭，半年過去了，最新法拍市場統計顯示，各地法拍屋新增有限，雙北法拍屋甚至不增反減，房市並未出現斷頭潮。
更令業者意外的是，北市及六都以外縣市，法拍加價率還逆勢上升，顯示投資人仍偏向看好房價。
根據寬頻房訊統計， 今年前二月和去年同期相比，全台法拍屋待標件數共2014件，較去年同期僅小增108件。
六都中，增加較多的是台中，但僅小增30件，另外高雄增加11件，台南僅增加8件。
雙北沒有增加，反而減少，北市從102件減至86件，少了16件，新北從187件減至136件，少了51件。
觀察法拍屋投標情況，各地平均投標人數、得標件數大多減少。寬頻房訊發言人徐華辰表示，主要是各銀行去年6月起陸續關緊房貸水龍頭，購買法拍屋資金需求會比一般購屋更高，資金取得困難也增加投資人進場難度。
另一方面，房市受到打炒房政策及新青安熱潮退卻影響，法拍投資人態度也轉趨保守。
雖然法拍市場和一般市場一樣，投資人觀望態度濃厚，但在台北市，投資人對好物件仍勇於加價搶標，去年前兩月加價率約9%，今年已到一成，另外外縣市法拍加價率也從12%上升到16%，顯示投資人仍看好房價。
徐華辰表示，從買賣移轉棟數大減二、三成，實價資料預售屋揭露件數腰斬，顯示央行打炒房效果相當不錯，已成功將房市由多轉空，但是否會進一步出現斷頭潮，促使房價明顯回跌，仍需觀察。
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