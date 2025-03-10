快訊

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

iPhone持續充電100%「超傷手機」縮短電池壽命 專家曝最佳方法

亞太地區水下基礎訂單商機龐大 法人看好有利世紀鋼評價提升

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

世紀鋼（9958）去年獲利翻倍成長，今年持續大幅跳增，加上台灣與亞太地區水下基礎訂單商機龐大，長線營運成長趨勢確立，投顧法人看好將有利未來評價提升，維持「買進」投資評等。

根據世界風能協會（GWEC）預估，2024至2033年亞太地區離岸風電裝置量年複合成長率達24%，至2033年將達30.5GW，除中國大陸外，台灣、日本、韓國、澳洲、越南、印度將為主要成長市場。

隨離岸風電裝置量提升，水下基礎需求同步增加，在2029年前亞太地區市場的水下基礎市場供需將呈現緊俏，法人指出，世紀鋼在台北港晴天塔、五期廠，以及印尼廠將陸續於2025年底前完工投產，Jacket年產能將提升至100座，將有望與亞太競爭同業爭取亞太地區水下基礎訂單。

法人對於世紀鋼展望看法正向，主要考量原因在於2025年水下基礎訂單充沛，海龍案以及渢妙案持續施作，而離岸風電3-1期的海盛以及蔚藍海風場亦將有部分營收貢獻於2025年。

其次，離岸風電3-1期既有已綁定60%國產化，若非本土化訂單亦由世紀鋼拿下，隨訂單增長產出增加，單位成本下降將使公司毛利率至少維持30%至35%水準。

世紀鋼規畫於印尼設置海外廠，以提升前製程產能，預計2025年底將開始生產前製程構件。法人評估，隨前製程構件產能提升，Jacket前中後製程銜接將更為順暢，基於印尼籍移工在台已有焊接技術可望縮短學習曲線，加上當地人力成本更具優勢，看好印尼廠投入後，集團生產成本更具競爭力。

延伸閱讀

全民權證／元太 挑中長天期

最牛一輪／材料看旺 群益49威風

AI焦點緯穎法說 法人最新報告：看好上半年「上修首季EPS、營收」

全民權證／世紀鋼 二檔硬挺

相關新聞

雙北等不到房價跌？全台法拍待標量曝 專家也傻眼

銀行大幅拉升房貸利率，加上央行祭出第七波信用管制，不少市場人士認為恐有不少人會繳不起房貸斷頭，半年過去了，最新法拍市場統...

等久就是你的？ 新板這戶賺2,388萬 淡水再現6字頭

台灣房屋集團趨勢中心統計，2024年新北市總價破億元的豪宅交易狀況，總共僅13件，比起2023年的21件少，各區交易以板...

海運超級財報周來了…貨櫃三雄 去年估賺2,500億

海運超級財報周來了，貨櫃三雄去年財報自本周起陸續揭露，明（11）日起由萬海先發，萬海之後、12日是陽明擔綱，13日則由長...

貨櫃三雄下季營運 要看川普臉色

貨櫃海運近日遭遇逆風，業內指出，延續去年第4季的疲軟動能、運價持續下探，市場原本預期的搶運潮，因川普上任後持續擴大美中貿...

散裝、貨櫃短線走勢背離

海運業界近期關注俄烏停戰、川普關稅戰等兩大議題，其中，俄烏停戰牽動以散裝航運為主的原物料搶艙潮，而川普關稅戰繼續牽動貨櫃...

中鋼：鋼市迎新一輪復甦期 董座黃建智樂觀Q2接單

國際鋼市正向發展，美國鋼價突破每公噸1,000美元，月漲幅持續擴大到26.7%，出現近兩年難得一見的漲勢。中鋼董事長黃建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。