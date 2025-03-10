亞太地區水下基礎訂單商機龐大 法人看好有利世紀鋼評價提升

世紀鋼（9958）去年獲利翻倍成長，今年持續大幅跳增，加上台灣與亞太地區水下基礎訂單商機龐大，長線營運成長趨勢確立，投顧法人看好將有利未來評價提升，維持「買進」投資評等。

根據世界風能協會（GWEC）預估，2024至2033年亞太地區離岸風電裝置量年複合成長率達24%，至2033年將達30.5GW，除中國大陸外，台灣、日本、韓國、澳洲、越南、印度將為主要成長市場。

隨離岸風電裝置量提升，水下基礎需求同步增加，在2029年前亞太地區市場的水下基礎市場供需將呈現緊俏，法人指出，世紀鋼在台北港晴天塔、五期廠，以及印尼廠將陸續於2025年底前完工投產，Jacket年產能將提升至100座，將有望與亞太競爭同業爭取亞太地區水下基礎訂單。

法人對於世紀鋼展望看法正向，主要考量原因在於2025年水下基礎訂單充沛，海龍案以及渢妙案持續施作，而離岸風電3-1期的海盛以及蔚藍海風場亦將有部分營收貢獻於2025年。

其次，離岸風電3-1期既有已綁定60%國產化，若非本土化訂單亦由世紀鋼拿下，隨訂單增長產出增加，單位成本下降將使公司毛利率至少維持30%至35%水準。

世紀鋼規畫於印尼設置海外廠，以提升前製程產能，預計2025年底將開始生產前製程構件。法人評估，隨前製程構件產能提升，Jacket前中後製程銜接將更為順暢，基於印尼籍移工在台已有焊接技術可望縮短學習曲線，加上當地人力成本更具優勢，看好印尼廠投入後，集團生產成本更具競爭力。