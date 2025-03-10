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等久就是你的？ 新板這戶賺2,388萬 淡水再現6字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大隱豐盈海。 (台灣房屋提供)
大隱豐盈海。 (台灣房屋提供)

台灣房屋集團趨勢中心統計，2024年新北市總價破億元的豪宅交易狀況，總共僅13件，比起2023年的21件少，各區交易以板橋區有6件最多，其次是新莊區4件，淡水和蘆洲區則分別有2件、1件。

不過房價持續回升，其中板橋「馥華雲鼎」去年1億3,188萬元售出，比起2017年取得價格1億880萬，七年間帳面增值2,388萬，成為去年新北最賺錢的億元宅；另外「謙岳」也有兩筆交易，持有十年分別增值875萬、1,016萬。

另外淡水知名豪宅「大隱豐盈海」睽違3年，再度出現破億元交易，去年10月中樓層戶以總價1.15億元交易，拆除車位後單價約63.8萬元，也是睽違五年再現6字頭行情，前屋主預售1億1,365萬購入，持有6年，帳面增值135萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水的豪宅大多集中在紅樹林一帶，以享河岸美景吸引豪客，動輒規劃兩百坪大空間，總價和裝潢門檻都高，入手的屋主多半規劃為景觀度假宅，或對區域有地緣關係的客層，通常較需要靜待有緣人和有心人，因此淡水豪宅交易頻率和價格，都較難突破。

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝指出，新板特區一直都是大坪數豪宅推案聚落，且開發已趨飽和，少有新推建案，近年預售豪宅像是「三輝白昀」、「勝輝一邸」都出現單價破百萬的交易，而去年正值房市大好之際，也讓新板特區的房價再一波上揚，也帶動板橋中古豪宅能見度，雖然高總價大坪數豪宅交易趨緩，但是新板特區的綜合機能強，房價相對穩定，長期持有漲多賠少。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近年《平均地權條例》修法、央行數波信用管制措施等影響，目前豪宅貸款成數僅剩3成，主力買盤之一的私法人購屋也受限，使銷售期本來就長的豪宅市場面臨考驗；不過因市場不乏資金伺機而動，若有降價物件，就能吸引口袋深厚的高資產族不貸款入手。

2024年新北市億級豪宅交易狀況。(台灣房屋提供)
2024年新北市億級豪宅交易狀況。(台灣房屋提供)

房價 豪宅

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